Apple dévoile ses cartes en cette première journée du WWDC

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

iOS 15

Parmi les nouveautés d’iOS 15, on compte des notifications qui seront plus imagées et personnalisables. Lorsqu’une personne recevra un texto d’un proche, la photo du contact apparaîtra dans la notification. Le type d’alerte autorisée pourra également être adapté selon les activités (conduite, travail, etc.). Elles pourront également être regroupées pour apparaître à un ou plusieurs moments de la journée, au choix, comme un résumé.

Les propriétaires d’appareils iOS pourront bientôt savoir si vous n’êtes pas en mesure de répondre à des messages, car ils verront si vous avez activé le mode Ne pas déranger dans l’application Messages.

Le système iOS 15 compte être déployé cet automne sur les iPhone 6s et plus récents modèles.

Siri devient autonome

L’assistant vocal Siri ne nécessitera bientôt plus de connexion Internet pour fonctionner. Apple a annoncé lundi que le logiciel traitera l’audio directement sur l’appareil avec une fonction d’apprentissage automatique.

Selon le géant à la pomme, l’utilisation de Siri sera de cette manière plus réactive et privée, car l’outil n’aura plus à communiquer ses données avec le nuage.

Les accessoires compatibles avec l’application Domicile répondront d’ici la fin de l’année 2021 avec les commandes de l’assistant vocal d’un HomePod connecté au même réseau.

FaceTime sur le web

L’application de vidéoconférence FaceTime d’Apple, réservée jusqu’ici aux propriétaires d’iPhone, de Mac ou d’iPad, fera prochainement son entrée sur Android et Windows. C’est toutefois par le biais d’un navigateur web que ces personnes pourront discuter entre elles.

Apple a également prévu ajouter une option de brouillage de l’arrière-plan, une fonction SharePlay pour regarder en groupe des vidéos et une meilleure isolation vocale.

Le logiciel pourrait ainsi concurrencer le géant de la visioconférence Zoom, dont la popularité a explosé pendant la pandémie.

iCloud Plus

Le service de stockage en nuage iCloud d’Apple se fera insuffler un vent de fraîcheur avec une foule de nouveautés, dont un VPN, devenant iCloud Plus.

Le nouvel outil Hide My Email (cache mon courriel) permettra aux internautes de créer des adresses électroniques à usage unique, une fonction utile lorsque la confiance envers le destinataire n’est pas au rendez-vous.

Les vidéos des caméras compatibles avec l’application Domicile pourront aussi être stockées de façon illimitée dans le nuage.

macOS Monterey

La prochaine version du système macOS, Monterey, promet une interopérabilité inégalée entre les appareils de la marque à la pomme. À commencer par le partage d’une souris et d’un clavier, qui pourra se faire aisément entre un Mac et un iPad.

Les ordinateurs portables d'Apple pourront aussi être sélectionnés comme écran d’affichage AirPlay, pour projeter le contenu d’un iPhone, d’un iPad ou d’un autre Mac.

L’application Raccourcis, qui permet d’automatiser certaines actions sur les iPhone et iPad, débarquera sur Mac avec cette mise à jour logicielle.

Une refonte du navigateur Safari est aussi prévue, avec de légers changements, notamment en ajoutant la possibilité de regrouper des onglets.

iPadOS 15

La bibliothèque d’applications, qui permet depuis l’an dernier de regrouper sur un écran l’ensemble des applications de l’iPhone, débarquera finalement sur les iPad avec la prochaine mise à jour majeure.

Les widgets pourront également être ajoutés sur n’importe quel onglet de l’écran d’accueil d’un iPad, comme c’est le cas présentement avec iPhone. Cette fonctionnalité était jusqu’ici possible que sur la barre latérale d’un iPad.

Le multitâche sera amélioré, selon ce que promet Apple, qui apportera de nouvelles commandes qui faciliteront la création et la gestion des applications.