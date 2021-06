À chaque nom d’élèves prononcé au micro, une cinquantaine de voitures klaxonnent. Certains sortent la tête par la fenêtre pour prendre une photo.

Les étudiants, comme Aurora Auber, ont déjà leur diplôme à la main. C’est génial qu’ils aient organisé ça pour nous. Ça fait plaisir de célébrer malgré tout , dit l’étudiante qui a hâte de commencer son tout premier emploi.

C’est mieux que rien , avoue Ethel Dzirasah, accompagnée de son mari et ses trois enfants. À 44 ans, elle vient d’être diplômée en administration.

René Douvon, originaire du Togo, a dû adapter ses rêves à la réalité. Quand j'ai déménagé au Canada, je me voyais monter sur scène à la fin de mes études, mais avec la situation sanitaire, c'est la meilleure façon de faire cette cérémonie .

Les finissants ont dû rester dans leur voiture jusqu'à la fin de la cérémonie. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Un moment émouvant

Pandémie oblige, les étudiants ne peuvent pas monter sur scène à l’annonce de leur nom, comme le veut la tradition, une déception pour certains parents.

C’est un moment émouvant, mais je suis déçu de ne pas la voir sur scène , confesse Sheldon Quinn, père d’Aurora Huber.

Xyla Torres, elle, a dû motiver sa fille pour venir à la cérémonie. Je lui ai dit que ça n’arrivait qu’une fois dans une vie et qu’elle n’oublierait jamais ce jour. C’est faire partie de l’Histoire , explique-t-elle.

Ashley Dion est venue avec sa famille pour célébrer la fin de ses études. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Évoluer avec son temps

Les finissants et leurs proches peuvent écouter les discours sur leur poste de radio. La station 88,5 FM y a été spécialement dédiée pour l’occasion.

Sur le parc de stationnement devant l'Université Mount Royal, les dirigeants de l’établissement glissent quelques mots encourageants pour l’avenir, sans oublier de rappeler l’importance de l’enseignement supérieur, malgré une économie au ralenti.

Certaines voitures étaient décorées pour l'occasion. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu