L’enfouissement des déchets préoccupe les préfets de l’Abitibi-Témiscamingue

Dans un mémoire déposé au Bureau des audiences publiques sur l’environnement (BAPE), la Conférence des préfets a formulé 32 recommandations. Celles-ci portent entre autres sur l'élaboration de solutions et d’installations locales.

Tenir compte des milieux, tenir compte des réalités, accepter des solutions qui seraient impossibles à mettre en place dans un milieu urbain, mais qui seraient tout à fait plausibles dans les milieux régionaux et ruraux comme en Abitibi-Témiscamingue , indique la préfète de la MRC de Témiscamingue Claire Bolduc.

Elle explique que les MRC de Témiscamingue et d'Abitibi-Ouest n'ont pas de site d'enfouissement pour les résidus ultimes qui sont des déchets qui ne sont pas recyclés ou compostés. Ils doivent donc être transportés à des lieux d’enfouissement ailleurs dans la région.

Selon elle, un incinérateur régional serait un bon moyen de gérer les déchets puisque le transport des résidus a un impact économique et environnemental.

Ce qui était difficile dans l’incinération, c’était toutes les règles qui entourent le fonctionnement d’un incinérateur, qui sont tellement campées, que pour des milieux comme le nôtre, c’est impossible d’installer un incinérateur et de pouvoir le faire avec un succès prévisible ou sans que les coûts explosent , affirme-t-elle.

Cependant, l'enseignant au centre de formation en environnement à l'Université de Sherbrooke Mario Laquerre ne croit pas que l'incinération soit adéquate.

On a vu que les incinérateurs peuvent déposer des polluants sur de grandes distances. On peut polluer des champs, on peut polluer des forêts, on peut polluer des lacs.

Une citation de :Mario Laquerre