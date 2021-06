Charlotte Le Bon et Émilie Bibeau dans la 2e saison de C’est comme ça que je t’aime

Le tournage de la deuxième saison de la série C’est comme ça que je t’aime commencera le 13 juin et la distribution de la série s’enrichira de nouveaux visages avec l’arrivée de Charlotte Le Bon, Steve Laplante ou encore d’Émilie Bibeau et de Michel Laperrière.

Marc St-Martin, Mikhaïl Ahooja, Anne-Marie Binette, Gabriel Cloutier Tremblay, Richard Fréchette et Pierre-François Legendre seront également de la partie, selon le communiqué publié lundi.

Ces acteurs et actrices joueront aux côtés de Marilyn Castonguay, Karine Gonthier-Hyndman, François Létourneau et de Patrice Robitaille, mais aussi de Sophie Desmarais, de Mani Soleymanlou, et de Jean-François Provençal, qui feront leur retour.

Des éléments de l’intrigue dévoilés

Toujours écrite par François Létourneau, cette nouvelle saison sera coréalisée par Jean-François Rivard et Robin Aubert.

Elle se déroulera à l’été 1975 alors que les Delisle et les Paquette disposent des trois semaines pendant lesquelles leurs enfants sont en camp de vacances pour reprendre le contrôle de leur empire criminel et l’étendre jusqu'à Montréal.

En cette Année internationale de la femme, Huguette Delisle, incarnée par Marilyn Castonguay, entend bien rendre son organisation féministe. Et les deux couples se retrouveront à nouveau confrontés à des difficultés conjugales.

La deuxième saison de C’est comme ça que je t’aime sera mise en ligne sur sur ICI Tou.tv Extra au cours de la saison 2021-2022.