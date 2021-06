Judas Priest débarque à Laval, à Halifax et à Hamilton en novembre pour ses 50 ans

Cuir, clous et décibels… Le légendaire groupe de heavy metal Judas Priest fera des escales à Laval, Halifax et Hamilton en novembre dans le cadre de sa tournée 50 Heavy Metal Years (50 ans de heavy metal), après que les célébrations de son 50e anniversaire ont achoppé l’an dernier en raison de la pandémie.

Le temps est venu d’enfiler le cuir et les clous, puis de repartir la machine Priest pour une célébration de nos 50 ans de heavy metal! , a affirmé dans un communiqué Glenn Tipton, l’un des guitaristes de la formation.

Formé en 1970 à Birmingham en Angleterre, Judas Priest est l’un des pionniers du heavy metal, au même titre que Black Sabbath, qui s’est d’ailleurs formé deux ans plus tôt dans cette même ville, souvent considérée comme le berceau de la musique métal.

Avec ses vestes en cuir cloutées, son premier chanteur Rob Halford, qui est revenu dans la formation en 2003 après l'avoir quittée en 1991, est aussi reconnu comme étant à l’origine du look motard associé au heavy metal. Un style bientôt adopté par le reste du groupe et imité à d’innombrables reprises dans les décennies suivantes.

L’un des premiers groupes de métal à avoir été adopté par MTV dans les années 1980, Judas Priest a également participé à certains des plus gros concerts de cette décennie : Monsters of Rock en 1980, le US Festival en 1983, et Live Aid en 1985.

Malgré de nombreux changements de personnel au sein de la formation, Judas Priest a continué de connaître le succès dans les années 1990 et 2000. Et il perdure toujours, 50 ans après sa formation, avec près de 50 millions d’albums vendus en carrière. Le dernier opus du groupe, Firepower (2018), a été accueilli favorablement par la critique.

Judas Priest sera de passage à la Place Bell, à Laval, le 4 novembre 2021. Il fera un arrêt à Halifax deux jours plus tôt, le 2 novembre, et sera à Hamilton, en Ontario, le 5 novembre. Le groupe Sabaton assurera la première partie de ces spectacles.