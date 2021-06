Deux nouveaux cas de COVID-19 dans une MRC

Un mois après une éclosion survenue dans deux écoles, le virus circule toujours en Haute-Gaspésie qui est la seule MRC dont le bilan quotidien s’alourdit. La santé publique fait état de deux nouveaux cas et de trois classes en confinement.

Le jour même où le palier d’alerte de la région s’abaisse d’un cran pour passer au vert, trois classes de la polyvalente Gabriel-Le-Courtois ont été mises en isolement ainsi que tous ceux qui ont été mis en contact avec les élèves.

Le conseil municipal de Sainte-Anne-des-Monts qui devait se dérouler devant public se tiendra virtuellement. Le maire, Simon Deschênes, fait partie des personnes qui doivent s’isoler par précaution.

Au total, avec les deux nouvelles infections du jour, huit cas se sont ajoutés au bilan de la MRC au cours de la dernière semaine. Le directeur régional de santé publique,le Dr Yv Bonnier-Viger estime que la situation est sérieuse, mais sous contrôle.

Le directeur de la Santé publique pour la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, Yv Bonnier-Viger. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran Skype

Le responsable de la santé publique en profite pour rappeler que la propagation rapide du coronavirus est toujours possible et que les gens doivent continuer de se protéger et de protéger les autres d’une éventuelle contamination.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : Avignon : 486 cas

Bonaventure : 417 cas

Rocher-Percé : 482 cas

La Côte-de-Gaspé : 498 cas

La Haute-Gaspésie :110 cas (+2)

Îles-de-la-Madeleine : 39 cas Source: Direction de la santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Ces deux nouveaux résultats positifs à la COVID-19 s’ajoutent au bilan de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine pour un total de 2032 cas.

La santé publique fait aussi état de deux nouvelles personnes considérées comme rétablies.

Comme les autorités sanitaires recensent deux nouvelles guérisons, le nombre de porteurs actifs du SRAS-CoV-2 demeure le même que la veille. Selon le rapport de la santé publique, moins de cinq de ces personnes toujours officiellement contagieuses résident dans la MRC d’Avignon et les autres en Haute-Gaspésie.

Il y a eu 46 Gaspésiens hospitalisés après avoir été infectés par le coronavirus. Une seule de ces personnes est toujours à l’hôpital.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Vaccination des 12 à 17 ans

Les opérations de vaccination se poursuivent dans la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. En date du 6 juin, 75 % de la population avait déjà reçu une première dose du vaccin et 16,8 % une seconde dose.

Déjà, le vaccin a été administré à 41 % des enfants de 12 à 17.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie a entrepris vendredi dernier une vaste tournée afin de compléter la vaccination dans les écoles.

Les jeunes de 12 à 17 ans recevront leur première dose de vaccin contre la COVID-19 d'ici la fin de l'année scolaire. Photo : getty image/istockphoto

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Une clinique s’est tenue à Sainte-Anne-des-Monts, vendredi. Deux autres ont lieu, lundi, à Maria et à Gaspé. Au cours de la semaine, il y aura de telles cliniques à Pointe-à-Croix, Port-Daniel-Gascons, New Richmond, Grande-Rivière et Mont-Louis. Cette tournée se terminera vendredi par un retour à Gaspé.

En diminution au Québec

Au Bas-Saint-Laurent, trois nouvelles personnes infectées par la COVID-19 ont été dépistées. Il s’agit de trois personnes qui vivent dans la MRC de Rivière-du-Loup.

Au Québec, tous les indicateurs sont à la baisse.

Les autorités sanitaires québécoises rapportent 194 nouveaux cas de COVID-19 ainsi que 3 décès supplémentaires des suites de la maladie. Les hospitalisations sont en recul de 9 depuis la veille pour un total de 265 personnes. Quelque 58 malades sont toujours aux soins intensifs, soit trois de moins que dimanche.