Projet de loi C-10 : le bâillon adopté aux Communes pour accélérer l'étude en comité

Les libéraux et les bloquistes ont voté lundi en faveur d'une motion d'attribution de temps qui vient forcer le Comité permanent du patrimoine canadien à compléter son étude du projet de loi en moins de cinq heures.

Les conservateurs, néo-démocrates et verts ont voté contre cette forme de bâillon très rare, qui n'a pas été utilisée depuis des années.

La motion a été adoptée à 181 voix contre 147.

Lors des délibérations à cet effet, lundi midi, le chef adjoint néo-démocrate Alexandre Boulerice a notamment plaidé que même le gouvernement conservateur de Stephen Harper n'était pas allé aussi loin en s'ingérant de la sorte dans les affaires des comités.

La députée verte Elizabeth May a dit craindre que cette mesure soit de plus en plus utilisée pour faire adopter des projets de loi.

Le leader parlementaire du Bloc québécois, Alain Therrien, a répliqué que son parti ne pouvait pas laisser les conservateurs bloquer ce projet de loi attendu par le milieu de la culture au Québec et partout au pays.

M. Therrien a ajouté que l'imposition d'une motion d'attribution de temps en comité devait toujours rester une mesure exceptionnelle .

Obstruction conservatrice

Le gouvernement avait annoncé son intention d'imposer le bâillon pour accélérer l'étude de ce projet de loi la semaine dernière. Or, les conservateurs ont créé tant de chahut lors de la séance de vendredi que les libéraux ont été obligés de reporter le vote à lundi.

Le président de la Chambre des communes, Anthony Rota, est revenu sur les événements de vendredi dans une décision détaillée.

Il a rappelé que les députés n'avaient pas le droit d'interrompre la séance à leur guise, en multipliant les appels au règlement, et de remettre en doute l'autorité et l'impartialité de la présidence, comme cela s'est vu vendredi dernier.

Même si l'étude de C-10 sera bientôt terminée, il n'en reste pas moins que le projet de loi devra faire l'objet d'un vote aux Communes, avant d'être envoyé au Sénat. Vu les courts délais, il est peu probable, voire impossible, qu'il soit adopté avant la fin des travaux parlementaires, à la fin juin.