La Ville de Sherbrooke offre des solutions pour les gens souffrant de la chaleur

Les gens qui souffrent de la chaleur pourront se rendre au centre de rafraîchissement de la Ville de Sherbrooke lundi et mardi.

Ce centre sera ouvert de 13 h à 20 h, et est situé au centre culturel et communautaire Françoise-Dunn, à côté de l'École Mitchell-Montcalm.

Les utilisateurs doivent utiliser l'entrée située à l'arrière du bâtiment. On leur suggère d'apporter de la lecture ou tout autre divertissement. Le port du masque médical est obligatoire.

Il est aussi possible de se rafraîchir dans les jeux d'eau des parcs Saint-Boniface et Belvédère, qui seront ouverts de 9 h à 21 h.

Des enfants jouent dans des jeux d'eau, à Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / André Vuillemin

La bibliothèque Éva-Senécal, ainsi que celles de Saint-Élie, de Brompton et de Lennoxville seront également accessibles pour se rafraîchir.

Selon Environnement Canada, une vague de chaleur touchera le sud du Québec jusqu'à mardi. Les températures maximales dépasseront 30 degrés Celsius, et les valeurs d'humidex atteindront 40. De plus, les nuits seront chaudes, avec des minimums de près de 20 degrés Celsius. Des températures plus confortables sont prévues à partir de mercredi.