Droits de scolarité au Québec : l'Université de Moncton craint l'exode d'étudiants

Le gouvernement de François Legault a récemment présenté son projet de réforme de la Charte de la langue française, alias la Loi 101.

Un des changements proposés, est de permettre aux étudiants d’un océan à l’autre de payer les mêmes droits de scolarité que ceux du Québec. Ce rabais serait réservé aux étudiants dont le programme d’études n'est pas offert en français dans leur province.

Selon le recteur de l’Université de Moncton, Denis Prud’homme, cette initiative a du mérite.

La première réaction, c’est qu’on aimerait remercier le Québec pour sa générosité, d’ouvrir les portes de certains de ses programmes au même tarif que les étudiants québécois, particulièrement pour les programmes qui ne sont pas déjà offerts dans nos universités , dit-il.

Cette générosité risque cependant d’avoir certaines conséquences négatives sur son institution en attirant certains étudiants.

Évidemment, le fait que les frais de scolarité sont nettement plus bas au Québec qu’au Nouveau-Brunswick, ça pourrait inciter ou motiver des étudiants [...] comme par exemple en génie mécanique, où on a une brochette plus restreinte de spécialisations. Une citation de :Denis Prud’homme, recteur de l’Université de Moncton

Il croit aussi que le rabais pourrait compliquer le recrutement d’étudiants de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse, deux bassins naturels pour l’Université de Moncton.

Les résidents de ces provinces ont accès à beaucoup moins de programmes universitaires ou collégiaux en français que les Néo-Brunswickois. Cela signifie qu’ils auront accès au rabais québécois pour un plus grand nombre de programmes.

Un argument pour justifier des compressions?

Le recteur croit que le rabais proposé par le gouvernement de François Legault pourrait aussi avoir un impact sur la survie de certains programmes peu populaires dans les institutions francophones hors Québec.

Ça pourrait peut-être inciter ou mettre de la pression sur les universités de limiter ces programmes-là ou de les fermer pour permettre aux étudiants qui étudient dans ces domaines-là d’aller poursuivre leur formation au Québec , dit Denis Prud’homme.

Cela pourrait-il être le cas à l’Université de Moncton? Cette institution a lancé deux processus de révision des programmes au cours des dernières années. Ces processus ont fait face à beaucoup d’opposition à l’interne et ont pris fin en queue de poisson.

Denis Prud’homme est catégorique : il ne compte pas se servir du rabais proposé par le Québec pour tenter de faire passer des coupures de programmes dans son institution.

Je peux vous rassurer que ce n’est pas notre intention de prendre ce chemin-là au niveau de nos programmes, lors de la révision de nos programmes, ce ne sera pas un argument majeur à ce niveau-là , affirme-t-il.

Des échanges avec le gouvernement du Québec

Dès que lui et ses collègues de l’Université de Moncton ont eu vent que le gouvernement de François Legault envisageait ce rabais, ils ont tenté d’influencer sa réflexion. Il affirme que des contacts ont été noués avec des équipes ministérielles et avec le bureau du Québec dans les provinces de l'Atlantique.

Notre recommandation a été dans un premier temps de limiter l’opportunité d’équivalence des frais de scolarité pour les programmes aux études supérieures pour maximiser la rétention des étudiants dans nos programmes de premier cycle , avance-t-il.

Denis Prud’homme indique qu'il a aussi proposé de limiter le rabais aux programmes spécialisés – comme l’architecture par exemple - pour lesquels il n’y a pas assez de demande en français à l’extérieur du Québec.

Il croit aussi que le Québec aurait pu diversifier ses initiatives pour faire rayonner le français dans les autres provinces en incitant les étudiants à faire le voyage en sens inverse.

C’est-à-dire que le Québec encourage, soit avec des prêts plus généreux ou avec des bourses, les Québécois à étudier au sein de minorités dans des institutions dans des communautés où la langue française est en situation minoritaire , explique-t-il.

Bon an, mal an, une quarantaine de Québécois sont inscrits à l’Université de Moncton, selon lui. Faire augmenter ce nombre donnerait un bon coup de pouce à l’institution et aurait aussi des conséquences positives sur les étudiants, croit le recteur.