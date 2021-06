Des sections de la route 395 seront asphaltées cet été

Québec procédera cet été à l'asphaltage des parties les plus détériorées de la route 395, entre Amos et Preissac.

Le ministre des Transports Jean-François Bonnardel et la députée d’Abitibi-Ouest Suzanne Blais en ont fait l’annonce ce matin. Le coût du chantier est évalué entre 1 et 5 millions de dollars.

Ces travaux n’étaient pas prévus à la programmation du ministère des Transports (MTQ) dévoilée en avril. Les citoyens et les élus de Preissac et Sainte-Gertrude-Manneville avaient alors exprimé leur vive déception. Une pétition avait recueilli près de 600 signatures.

Trois sections

Trois sections totalisant 13 kilomètres, sur le tronçon de route de 35 kilomètres compris entre le pont Émilien-Tancrède de Preissac et la route de La Ferme à Amos, bénéficieront d’une nouvelle couche d’asphalte d’ici l’automne.

La route 395 part d'Amos et passe par Sainte-Gertrude-Manneville et Preissac. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Il s’agit de la portion entre le pont Émilien-Tancrède et le chemin de la Pointe à Preissac, entre le chemin Vautrin de Preissac et Sainte-Gertrude-Manneville, puis entre le village de Sainte-Gertrude-Manneville et la route de La Ferme à Amos.

C’est pour offrir un confort de roulement aux usagers à court terme, parce que la route s’était quand même pas mal détériorée au cours des dernières années. Cette couche-là va nous permettre de gagner quelques années avant d’arriver avec des projets qui vont être plus structurants. Ces projets sont en planification. On va faire des annonces au cours des prochaines années , explique Luc Adam, porte-parole du ministère des Transports.

L’appel d’offres doit être lancé prochainement. Le projet d’asphaltage de la route 395, entre la route 117 et le pont Émilien-Tancrède, est toujours prévu en 2022.

Plus de détails à venir.