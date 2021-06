Perturbations importantes sur le réseau routier de Sherbrooke

Une voie supplémentaire sera notamment retranchée sur la 12e Avenue Nord, cette fois-ci en direction de l’Hôpital Fleurimont, entre la rue Brûlotte et le Quartier Santé, pour l'aménagement de la piste cyclable. D’ici la fin des travaux, prévue à la mi-juillet, un détour est proposé sur le chemin Duplessis.

La rue Wellington Nord sera également partiellement paralysée au cours des prochains jours. La Ville s'affaire à mettre en place le mobilier pour le projet Wellington-sur-Mer, qui revient pour une deuxième année à Sherbrooke. Les installations devraient être accessibles d’ici le 17 juin. La rue Wellington Nord est désormais à sens unique vers le sud, entre les rues Frontenac et King Ouest.

Chantier d'envergure dans un secteur résidentiel

Des travaux importants permettront de raccorder une quarantaine de résidences du secteur de la rue Wallace, à Brompton, au réseau d’aqueduc de la ville d’ici l’automne. Ce quartier était jusqu’alors connecté à un puits d’eau potable privé.

Les gens vont enfin avoir de l'eau en quantité, et en excellente qualité , a tenu à souligner Caroline Gravel, directrice du service des infrastructures urbaines à la Ville.

Les ouvriers connecteront les résidences à la conduite d’aqueduc de la route 143. Par la suite, la Ville procédera à la reconstruction des rues Wallace, Véronneau, Scalabrini, Roger-Landry, Léo-Cayouette et Paul-Godbout, jugées désuètes.

Un autre chantier en secteur résidentiel doit se terminer cette semaine. La pluie a retardé les travaux de pavage sur la rue King Est, entre le chemin Duplessis et la rue Rabi. Ceux-ci vont donc s'étirer jusqu'à ce mercredi, si la météo est clémente. Caroline Gravel a d'ailleurs mentionné que les chaleurs accablantes, qui doivent persister en début de semaine, obligent les travailleurs à prendre des pauses fréquentes.

Une réouverture de la côte de l'Acadie à venir

Vendredi dernier, un déversement d'huile à patates frites a obligé la fermeture de la côte de l'Acadie, à Sherbrooke. Le déversement serait survenu après qu'un camion a monté la côte en transportant des barils d'huile. Une courroie servant à tenir ces tonneaux se serait détachée, et certains d'entre eux se seraient entrechoqués avant de déverser leur contenu dans la côte. L'huile avait ensuite coulé jusqu'à la rue Wellington Sud.

Du sable a été étendu à la suite de l'accident, qui a été balayé lundi matin. Néanmoins, la chaussée reste très glissante , selon Caroline Gravel, et la côte restera fermée jusqu'à ce que le pavé ait une adhérence adéquate.

Caroline Gravel affirme qu'aucune trace d'huile n'a été retrouvée dans l'usine de filtration de la Ville, ce qui laisse supposer qu'une bonne partie a été absorbée par le bitume. La Ville a tout de même procédé à un nettoyage des canalisations au cours du des derniers jours.

Entrave majeure à venir à l'intersection Jacques-Cartier et King Ouest

La Ville de Sherbrooke prévient que des entraves importantes seront installées lundi prochain, près de l'intersection du boulevard Jacques-Cartier et de la rue King Ouest, et que des perturbations importantes sont à prévoir dans ce secteur.