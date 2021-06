Faute de personnel, À la Fût réduit son offre en cuisine

La pandémie a donné un dur coup aux bars et restaurants, accentuant du même souffle la difficulté de recrutement du personnel. Pour éviter de diminuer la qualité du service, la microbrasserie À la Fût de Saint-Tite a pris la décision de réduire les heures et le service du restaurant.

On revient à nos racines qui est de brasser de la bière et de l’offrir dans un espace de dégustation unique , a déclaré la directrice du marketing et membre de la coopérative à la microbrasserie À la Fût de Saint-Tite, Marie-Claude Thiffeault.

À partir du 16 juin, À la Fût sera ouvert en mode restaurant seulement du mercredi au jeudi de midi à 21h. Le service de restauration prenait beaucoup de place, beaucoup d’énergie avec des équipes de moins en moins grandes , a-t-elle expliqué en entrevue à l’émission Toujours le matin.

L’accent sera mis sur la dégustation de bières du samedi au mardi, de midi à 17 h, avec la possibilité tout de même d’acheter de la nourriture, mais qui ne sera pas des repas chauds. Les clients pourront, par exemple, commander des sandwichs, salades, tartares de truite Saint-Alexis-des-Monts ainsi que des fromages du Québec.

Le défi de la main-d’oeuvre

Le retour à sa mission première de microbrasserie est motivé par la grande difficulté à trouver de la main-d’oeuvre.

Ça a toujours été difficile de recruter à Saint-Tite, parce qu’on est plus loin des grands centres, mais là, c’était devenu vraiment difficile de conserver nos gens, de les garder motivés. Une citation de :Marie-Claude Thiffeault, la directrice du marketing et membre de la coopérative à la microbrasserie À la Fût

Ces changements, notamment la fermeture dès 17 h le samedi, créent de la déception et de la frustration chez les clients, affirme Marie-Claude Thiffeault. Elle souligne par ailleurs que les nouvelles heures de travail seraient plus faciles pour la conciliation famille-travail.

La responsable de la commercialisation du produit affirme que la vente de bières s’est très bien portée durant la dernière année, malgré la pandémie.