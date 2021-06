Plateformes de diffusion : les Rolling Stones et Paul McCartney appellent à une réforme

Parmi les autres signataires de la lettre, on retrouve aussi le chanteur Van Morrison, la succession de Joe Strummer, feu leader du groupe The Clash, et des artistes de la nouvelle génération comme le rappeur Kano et la chanteuse Jessie Ware.

Selon les termes de la lettre, la loi n’a pas suivi le rythme des changements technologiques au niveau du calcul des paiements de redevances.

Les musiciens et musiciennes de nos jours reçoivent très peu de revenus de leurs performances – la plupart des artistes en vedette ne reçoivent qu’une fraction minime d’un cent américain par écoute, alors que les musiciens et musiciennes de studio ne reçoivent rien du tout , précise la lettre.

Seulement deux mots à changer dans la loi

Au cœur du débat, se trouve le Copyright Designs and Patents Act, une loi de 1988 sur le droit d'auteur, les dessins et modèles et les brevets. Selon les signataires de la lettre, seulement deux mots doivent être changés dans le texte de la loi pour que les plateformes de diffusion soient obligées de payer les artistes environ le même montant que le font les stations de radio.

Selon le système de rémunération équitable en vigueur au Royaume-Uni, lorsqu’une chanson joue à la radio, les redevances sont séparées à parts égales entre l’artiste et sa maison de disque, avec une petite portion réservée aux musiciens et musiciennes de studio.

Mais avec les plateformes de diffusion, ce sont les maisons de disques qui reçoivent la majorité des recettes. Les artistes reçoivent en moyenne 13 % des recettes, alors que les musiciens et musiciennes de studio ne reçoivent rien. Les signataires de la lettre souhaitent que la rémunération équitable s’applique également aux plateformes de diffusion.

Nous sommes d’avis que la diffusion en continu a remplacé le modèle de vente, mais aussi les usages secondaires comme la radio… Les artistes devraient pouvoir conserver les droits qu’ils détenaient à la radio , a affirmé sur Twitter le musicien Tom Gray, l’un des signataires de la lettre.