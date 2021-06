Le Vaccin-O-Bus prend la route pour aller à la rencontre des jeunes

Le bus, qui permettra de vacciner jusqu’à 130 personnes par jour, aura principalement dans sa mire les jeunes adultes, dont le taux de vaccination est inférieur à la moyenne des autres groupes d’âge.

Pour les rejoindre, le Vaccin-O-Bus et son équipe de quatre intervenants feront d’abord escale, en semaine, dans les centres de formation professionnelle de la grande région de Québec.

On parle encore de jeunes qui ont entre 16 et 30 ans, qui sont peut-être un peu moins enclins à prendre des rendez-vous. Donc, on va aller dans leur milieu scolaire pour pouvoir leur offrir la vaccination , explique la directrice de la vaccination du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, Patricia McKinnon.

Le Vaccin-O-Bus effectuera ses premiers arrêts dans les centres de formation professionnelle de la Capitale-Nationale. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Durant les fins de semaine, la clinique mobile s’attardera à des lieux publics où les jeunes ont tendance à se rassembler comme le parc Victoria et les plaines d’Abraham.

La vice-première ministre et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, a invité les 16 à 30 ans à surveiller le passage du Vaccin-O-Bus et à ne pas hésiter à le visiter.

Geneviève Guilbault encourage les jeunes à se ruer sur le Vaccin-O-Bus. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Avec les 11 centres de vaccination que compte la région et l’ajout de cette clinique mobile, il n’y a plus vraiment de raison de ne pas se faire vacciner , a soutenu la ministre.