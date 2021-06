Québec veut rester l'une des villes les plus accessibles du monde

Pour la première fois, le plan d’accessibilité comprend des mesures pour faciliter l’accès universel des enfants de 0 à 5 ans. La Ville a aussi créé un conseil des partenaires, pour élaborer et mettre en oeuvre les mesures.

Il comprend des représentants des personnes vivant avec des limitations.

Plusieurs axes

Le plan d’action vise les déplacements, le logement, la sécurité, les loisirs et la culture, les communications et l’organisation municipale.

Il s’adresse à bien davantage qu'aux personnes qui vivent avec un handicap physique, auditif ou visuel.

La Ville vise également à rendre ses services et son territoire plus accessibles aux aînés et parents qui ont de jeunes enfants en poussette ou encore à ceux qui vivent une limitation temporaire, comme un membre fracturé ou un traitement contre le cancer.

Si vous avez déjà utilisé une poussette, c'est surprenant le nombre d'embûches qui existent. J'ai des petits-enfants. Je regarde ça aller et je me dis que ce n'est pas évident , raconte le maire de Québec, Régis Labeaume.

Part importante de la population

Selon des données de l’Office des personnes handicapées du Québec, entre 25 et 30 % des citoyens de la capitale vivent avec une incapacité, soit permanente ou temporaire.

Dans son plan 2021-2024, la Ville souhaite donc optimiser les déplacements piétonniers, favoriser un meilleur accès au transport en commun, un meilleur accès aux stationnements ainsi qu’aux commerces.

Des représentants de la Ville iront d’ailleurs marcher et rencontrer des commerçants, la semaine prochaine, avec des personnes qui vivent une incapacité.

L’objectif sera d’identifier les problèmes, de proposer des solutions et de sensibiliser les commerçants aux gestes qu’ils peuvent poser afin de rendre leur établissement accessible à tous.

Des dizaines d’objectifs

Le plan comprend des dizaines d’objectifs dans chacun des domaines visés.

L’administration municipale entend donc entre autres également augmenter la sécurité aux abords des chantiers routiers, optimiser l’offre en loisirs et culture en améliorant notamment l’accès aux événements publics, ajouter des lève-personne ou des rampes d’accès dans les piscines, améliorer accessibilité du site Internet de la Ville de Québec et améliorer l’affichage et la signalétique dans les parcs.

Le nouveau plan, comme le précédent, vise à favoriser l’accès au logement, ainsi que la participation des aînés dans leur milieu de vie.

De nouvelles mesures seront donc mises en place afin de favoriser les habitations bigénérationnelles.

Notre approche est d'assurer la participation de tous, sans égards à leurs caractéristiques personnelles, en leur donnant accès aux lieux, aux équipements, aux services, aux programmes et à l'information, sans discrimination ni privilèges et en toute équité , affirme Régis Labeaume.

Modèle d’embauche

Québec souhaite aussi devenir un modèle en favorisant l’embauche de personnes ayant des incapacités.

Pour le moment, il y en a une quarantaine, mais l’administration municipale souhaite en embaucher entre 60 et 100 par année.

La Ville va investir près de six millions de dollars par année dans la réalisation de son plan d’accessibilité 2021-2024. Ces sommes ne comprennent pas les coûts des équipements ni des infrastructures.

Bilan 2017-2020

L’administration Labeaume a également présenté le bilan de son plan d’accessibilité 2017-2020.

Le plan comprenait 106 mesures, dont 84 % ont été réalisées. Celles qui n’ont pas été complétées seront ajoutées au plan actuel.

Des difficultés techniques, des enjeux financiers ou les mesures sanitaires expliquent pourquoi certaines mesures n’ont pas pu être appliquées.

Parmi les principales réalisations du dernier plan, on compte l’aménagement de 332 nouveaux logements sociaux accessibles et adaptables, une augmentation du temps de traverse à 11 intersections, l’ajout de 34 signaux sonores de traverse et un meilleur déneigement des rues et trottoirs dans les secteurs où on trouve une plus grande concentration de personnes ayant des incapacités.

Des étudiants en techniques policières sont aussi allées à la rencontre des aînés, à la maison ou dans leur lieu de résidence. Ces visites ont mené à l’ouverture de 105 dossiers de diverse nature, dont la maltraitance.

La volonté d’accessibilité de la Ville a aussi permis l’intégration de 2 171 enfants qui ont des besoins particuliers aux camps d’été.