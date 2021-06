Il y aura une course à la mairie de Trois-Pistoles

Après Philippe Guilbert, 27 ans, voilà qu'Yves Lauzier, deux fois plus âgé, signale lui aussi son intérêt pour le poste du plus haut magistrat de la ville. Yves Lauzier a été à la tête de plusieurs entreprises à Trois-Pistoles. Il décrit sa ville ainsi : ma place à moi, mon coin de pays depuis toujours .

M. Lauzier et son équipe présentent un programme résolument axé sur la vitalité économique et la gestion saine des finances publiques.

Aucune hausse de taxe, le taux de taxation est assez haut, je pense ce que c'est assez! Une citation de :Yves Lauzier, candidat à la mairie de Trois-Pistoles

Il s'engage, en revanche, à poursuivre et à bonifier plusieurs projets de ses prédécesseurs, dont la relance du Parc de l'aventure basque en Amérique, l'entretien de l'aréna municipal et la mise sur pied d'un Centre de congrès.

Une option politique distincte

Le candidat salue le fait que les citoyens auront le choix entre deux options claires lors de la prochaine élection. C'est très bon d'être deux. On ne se ressemble pas. Moi c'est les taxes et les infrastructures, l'autre équipe c'est plus les arts et la culture.

Le monde va pouvoir choisir ! C'est parfait pour les citoyens. Une citation de :Yves Lauzier, candidat à la mairie de Trois-Pistoles

Son adversaire, Philippe Guilbert annonçait en février dernier qu'il serait candidat en novembre prochain. Sa plate-forme électorale fait état de l'importance de la participation citoyenne, de la mise en place d'outils pour l’épanouissement des familles et du développement de la vie culturelle de Trois-Pistoles, notamment.

Philippe Guilbert s'est fait connaître dans son implication dans le mouvement citoyen Sauvons l'Héritage 1. Il est aussi actif dans le conseil d'administration du Marché public des Basques.

Le maire actuel, Jean-Pierre Rioux, a annoncé en début d'année qu'il ne sera pas de la course à la mairie de Trois-Pistoles en novembre prochain. Jean-Pierre Rioux occupe le poste de maire de la Ville depuis près de 20 ans et en est à son 5e mandat.