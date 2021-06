Médiathon de Radio-Canada : plus de 12 100 $ récoltés pour les jeunes jusqu’à présent

Le Manitobain Claude Forest appuie les revendications et les activités du CJPConseil jeunesse provincial depuis presque 30 ans et incite les personnes touchées par la cause à délier les cordons de leur bourse pour atteindre l’objectif de 40 000$, d'ici le 11 juin.

Bien qu’il habite présentement en Colombie-Britannique, Claude Forest continue de s’impliquer avec le CJPConseil jeunesse provincial . Fils du grand défenseur des droits des francophones au Manitoba, feu George Forest, il affirme qu’il désire poursuivre encore longtemps la mission de son père, puisque c’est selon lui une question d’amour commun pour notre langue et pour la préservation du français au Manitoba .

Clause Forest, qui a amassé plus de 65 000 $ pour le Conseil jeunesse provincial au cours des dernières décennies, invite tous les francophiles, francophones et « ceux qui croient au pouvoir de la langue française » à faire des dons dans le cadre du Médiathon. Photo : Radio-Canada

Cette année en particulier, M. Forest invite les personnes et les entreprises à donner davantage pour le projet « Bien dans ma peau », qui soutient la santé mentale des jeunes.

Selon lui, bien que les jeunes soient aussi allumés que les années précédentes, la pression qu’exerce sur eux la pandémie peut être un frein à leur mobilisation. Claude Forest mentionne qu'il est plus difficile de s’affirmer et de démontrer ses convictions en raison du confinement et de l’isolement.

Le CJP CJP tient ses racines dans la mobilisation. Pour se mobiliser et rayonner, il faut être bien dans sa peau et avoir une bonne santé mentale. C’est donc un programme qui est des plus pertinents cette année. Une citation de :Claude Forest, donateur

M. Forest invite tous les francophiles, les francophones et ceux qui croient au pouvoir de la langue française à encourager le CJP CJP en faisant des dons. D’ailleurs, il rappelle que l’existence de l’organisme est en partie possible grâce aux bénévoles, à l’administration et aux dons qui ont été faits de génération en génération.

Comment donner? Tout le monde peut donner : parents, grands-parents, anciens membres du CJP, membres de la communauté

Pour faire un don, il faut visiter le site web(Nouvelle fenêtre)  (Nouvelle fenêtre)  de Francofonds et utiliser le formulaire de dons(Nouvelle fenêtre)  (Nouvelle fenêtre)  , ou encore contacter Francofonds par téléphone, au 204 237-5852

 N'oubliez pas d'orienter votre don vers le fonds Jeunes engagés du CJP à Francofonds

Faites votre don d'ici au 11 juin

Faites votre don d’ici au 11 juin

Claude Forest rappelle que les jeunes ont besoin d’alliés qui sympathisent avec la langue française et que tous les organismes qui ont un public francophone sont appelés à donner un coup de pouce pour la cause.

Grand donateur depuis plusieurs décénnies

Partenaire incontestable du CJPConseil jeunesse provincial , Claude Forest a donné près de 65 000 $ à l'organisme depuis une trentaine d'années, par le biais de commandites de son entreprise, du fonds communautaire George Forest et par d'autres initiatives.

Au sujet du CJPConseil jeunesse provincial et du Manitoba, Claude Forest affirme que ça résonne pour moi : ma famille et mes amis sont là, c’est ancré dans mon cœur, même si je me déplace beaucoup. Le Manitoba demeure ma terre natale et Saint-Boniface est ma patrie . Le CJPConseil jeunesse provincial a su voir le bien-être de la culture en unifiant tous ceux qui utilisent la langue française, selon lui.

Le Médiathon est une campagne de financement annuelle appuyée par Radio-Canada au Manitoba. Elle se déroule cette année du 1er au 11 juin.