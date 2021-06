La santé publique de Sudbury met en garde contre une drogue potentiellement dangereuse

Santé publique Sudbury et districts a reçu des signalements concernant une nouvelle substance appelée THC Gold qui circule dans le Grand Sudbury.

Selon les rapports anecdotiques reçus par le bureau de santé publique, le THC Gold, sous forme de paillettes d’or, contiendrait un mélange de substances.

Dans un communiqué, SPSDSanté publique Sudbury et Districts indique ne pas pouvoir confirmer en quoi consiste le THC Gold, mais rappelle que les drogues de rue peuvent contenir du fentanyl ou du carfentanyl.

Même une infime quantité de ces substances peut causer une surdose , rappelle le bureau de santé publique.

Des trousses de naloxone, qui peuvent renverser les effets d’une surdose, sont disponibles auprès de Santé publique Sudbury et districts, Réseau Access Network, le Sudbury Action Centre for Youth et dans les pharmacies.