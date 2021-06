Grande manifestation prévue au Minnesota contre la canalisation 3 d'Enbridge

Associated Press

Des groupes environnementaux et autochtones opposés aux travaux continus d'Enbridge pour remplacer la canalisation 3 de son oléoduc vieillissant prévoient de grandes manifestations dans le nord du Minnesota, lundi, alors que la société canadienne se prépare pour une dernière phase de construction.

Les organisateurs s'attendent à ce que des centaines de personnes participent au Treaty People Gathering , qu'ils présentent comme la plus grande manifestation de résistance au projet à ce jour. Ils prévoient marcher jusqu'aux sources du fleuve Mississippi, l'un des points de passage du pipeline, où ils prononceront des discours et participeront à de la désobéissance civile organisée.

Les opposants au projet ont déclaré qu'ils feraient tout ce qui était en leur pouvoir pour bloquer l'achèvement du projet, malgré le risque d'être arrêtés. Parmi ceux qui seront présents lundi, selon les organisateurs, on retrouvera les actrices Jane Fonda, Catherine Keener, Rosanna Arquette et Taylor Schilling ainsi que l'écologiste et auteur Bill McKibben.

La canalisation 3 transporte du pétrole brut canadien venant de l'Alberta. Elle touche un coin du Dakota du Nord en traversant le nord du Minnesota jusqu'au terminal d'Enbridge à Superior, dans le Wisconsin. Les segments de remplacement du Canada et du Wisconsin transportent déjà du pétrole. Le segment du Minnesota est achevé à environ 60 %.

Les opposants au projet affirment que le pipeline de remplacement, qui transporterait du pétrole des sables bitumineux et du pétrole brut, aggraverait les changements climatiques et présenterait des risques de déversement dans les zones où les Autochtones récoltent du riz sauvage, chassent, pêchent, cueillent des plantes médicinales et revendiquent des droits issus de traités.