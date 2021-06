EN DIRECT à 12 h 30 : mise à jour du Manitoba sur la COVID-19

Alors que la plupart des provinces canadiennes voient leur situation s’améliorer et permettent aux restaurants, terrasses et autres commerces de recevoir davantage de clients, les Manitobains vivent encore avec des mesures sanitaires plus strictes. La province continue de dénombrer un nombre élevé de nouvelles infections quotidiennes. Il y en a eu près de 500 en fin de semaine.

La vague de chaleur qui s’est installée en fin de semaine a aussi amené la santé publique à modifier ses ordonnances sanitaires pour permettre à la population de se rafraîchir en se rendant notamment dans les parcs de jets d’eau. Les piscines municipales, les piscines d’hôtels et les plages étaient aussi autorisées à ouvrir en raison de la vague de chaleur.

En ouvrant ses parcs de jets d’eau au public, la Ville de Winnipeg demandait aux résidents de ne pas s’y attarder et d’y rester environ 30 minutes.

La pandémie continue de mettre de la pression sur le système de santé

Dimanche, 346 Manitobains ayant la COVID-19 étaient hospitalisés, dont 99 aux soins intensifs. Parmi eux, 309 patients étaient hospitalisés au Manitoba, dont 62 aux soins intensifs.

Les 37 autres patients étaient pris en charge dans des services de soins intensifs en Ontario (34 patients), en Saskatchewan (1 patient) et en Alberta (2 patients).

La province indiquait également, dimanche, que 16 patients ayant été transférés hors province avaient depuis été rapatriés.

Radio-Canada Manitoba diffuse en direct ce point de presse, avec l’aide d’un interprète pour une grande partie de l’événement.

