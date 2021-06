Blitz de vaccination alors que le Nouveau-Brunswick tente d’atteindre sa cible

Le premier ministre Blaine Higgs et la médecin-hygiéniste en chef Jennifer Russell feront le point sur la COVID-19 et sur la campagne de vaccination du Nouveau-Brunswick à 12 h 30.

Dimanche, il manquait encore 5,5 points de pourcentage pour atteindre la cible de 75 % de la population admissible vaccinée fixée par la province.

La province avait indiqué lors d’une conférence de presse le 28 mai que si les trois quarts des Néo-Brunswickois de plus de 12 ans avaient reçu une première dose du vaccin, certains relâchements seraient permis dès le 7 juin.

Ceux-ci incluaient l’ouverture d’une bulle avec les MRC d’Avignon et de Témiscouata, ainsi que l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi que des assouplissements des consignes d’isolement pour certaines catégories de voyageurs et de travailleurs qui entrent dans la province. Les rassemblements privés pourraient aussi être élargis à la famille et les amis pour un maximum de 20 personnes à la fois.

Plusieurs centres de vaccination des réseaux Horizon et Vitalité tiennent lundi des séances sans rendez-vous  (Nouvelle fenêtre) pour tenter de faciliter l’accès à la vaccination.

Pour l’instant, seuls les Néo-Brunswickois qui ont eu la vaccin d'AstraZeneca peuvent demander une seconde dose de ce même vaccin.

Plus de détails à venir