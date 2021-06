Vaccination transfrontalière : le maire de Windsor devant un comité fédéral

Lundi matin, il se présentera devant le comité permanent de la santé à la Chambre des communes où il sera question de la situation d’urgence à laquelle les Canadiens font face en raison de la pandémie.

Selon un courriel envoyé à Radio-Canada par le chef de cabinet du maire, ce dernier se servira du temps qui lui est alloué pour plaider en faveur d’une solution de bon sens permettant d’administrer aux Canadiens des milliers de doses excédentaires offertes par des sources américaines .

Le Canada reste loin derrière les autres pays en ce qui concerne la vaccination complète (2 doses) pour ses résidents. En mai 2021, l'État du Michigan a été contraint de détruire 35 000 doses en raison des dates de péremption , peut-on lire dans la déclaration.

En une semaine environ, plus de 11 500 résidents locaux se sont inscrits sur la liste d'attente en ligne du maire Dilkens. Une citation de :Extrait du courriel du chef de cabinet.

Drew Dilkens a ouvert une liste d’attente virtuelle pour les résidents de Windsor désireux de se faire vacciner avec des doses provenant des surplus du Michigan.

En attendant une hypothétique autorisation des autorités fédérales canadiennes, M. Dilkens finalise les préparatifs de sa campagne de vaccination transfrontalière.

Il a fait peindre une ligne de démarcation dans le tunnel Windsor-Detroit, à la frontière entre le Canada et les États-Unis, pour s’assurer que les Canadiens pourraient se faire vacciner dans le tunnel sans entrer sur le territoire américain.

Les réticences d'Ottawa

Jusqu’ici le gouvernement fédéral s’est montré peu enclin à soutenir les projets de Drew Dilkens, considérant que le Canada dispose de suffisamment de doses de vaccins pour servir l’ensemble de sa population.

Pour plaider sa cause, le maire a rencontré vendredi dernier, Patty Hajdu, la ministre fédérale de la Santé.

Au sortir de la réunion avec la ministre, le maire s’est dit peu optimiste pour la suite, expliquant que la ministre a réitéré le discours formulé depuis quelques semaines par les autorités fédérales canadiennes.

Drew Dilkens n'a de cesse de songer à des formules qui permettront aux résidents de Windsor de se faire vacciner avec des surplus du Michigan. Photo : Radio-Canada / Derek Spalding

Il y a eu les mêmes points de discussion sur les plus de 20 millions de doses qui ont été distribués au Canada et celles qui doivent arriver et si nous sommes patients, dans quelques mois, nous serons tous complètement vaccinés , a-t-il indiqué.

En même temps, je sais aussi qu’à deux kilomètres de chez moi, ils ont jeté 35 000 doses à la poubelle. Une citation de :Drew Dilkens, maire de Windsor.

En dépit du refus répété du fédéral, le maire de Windsor a reçu le soutien d’un certain nombre d’acteurs ontariens. C’est le cas notamment du directeur général de l'Hôpital régional de Windsor.

Le gouvernement ontarien a également apporté son soutien au maire via Parm Gill, adjoint parlementaire du ministre des Affaires municipales et du Logement.

Je pense que peu importe la façon dont les gens se font vacciner, que cela se fasse de ce côté de la frontière, de ce côté-ci ou quelque part au milieu, nous devons faire tout ce qui est possible pour vacciner le plus de monde possible pour les protéger de ces variants mortels , a expliqué M. Gill.

Le maire Dilkens dit désormais envisager de faire vacciner des Canadiens sur les eaux internationales de la rivière Détroit, une solution qui permettrait peut-être de contourner les réticences d’Ottawa.

Avec des informations de CBC