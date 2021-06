Vaccination transfrontalière : le maire de Windsor devant un comité fédéral

Lundi matin, il s’est présenté devant le Comité permanent de la santé à la Chambre des communes où il a été question de la situation d’urgence à laquelle les Canadiens font face en raison de la pandémie.

M. Dilkens a expliqué que des Canadiens particulièrement vulnérables doivent attendre jusqu'à quatre mois avant de recevoir leur seconde dose alors qu’ils peuvent recevoir le surplus de vaccin du Michigan.

La semaine dernière, il a été annoncé que l’État du Michigan a dû mettre 35 000 doses à la poubelle [...] des doses qui auraient pu aller dans des bras canadiens , a-t-il expliqué.

J’ai mis en place une liste d’attente virtuelle pour les résidents de Windsor-Essex qui sont prêts à [...] recevoir des surplus de vaccins. En date d’aujourd’hui, nous avons plus de 11 500 Canadiens qui se sont inscrits. Une citation de :Drew Dilkens, maire de Windsor

M. Dilkens en appelle à Ottawa pour la mise en place de solutions créatives comme celle qui a permis au Manitoba de faire vacciner certains de ses résidents dans l’État du Dakota du Nord.

Il dit souhaiter que la campagne de vaccination transfrontalière soit mise sur pied à Windsor, mais également dans toutes les villes frontalières du Canada.

Les réticences d'Ottawa

Interrogé par la députée conservatrice fédérale Michelle Rempel Garner, le maire Dilkens a confirmé l’information selon laquelle il avait reçu, quelques minutes seulement avant la rencontre du comité, un message de l’Agence de la santé publique du Canada.

Celle-ci lui indiquait qu’un pharmacien qui traverserait la frontière pour donner à un Canadien un vaccin serait considéré comme faisant de l’importation de médicaments à des fins commerciales et aurait besoin pour cela de l'autorisation de Santé Canada.

Une autorisation que Santé Canada refuse de donner.

Jusqu’ici, le gouvernement fédéral s’est montré peu enclin à soutenir les projets de Drew Dilkens, considérant que le Canada dispose de suffisamment de doses de vaccins pour servir l’ensemble de sa population.

Drew Dilkens élabore plusieurs scénarios qui permettront aux résidents de Windsor de se faire vacciner avec des surplus du Michigan. Photo : Radio-Canada / Derek Spalding

Pour plaider sa cause, le maire a rencontré vendredi dernier, Patty Hajdu, la ministre fédérale de la Santé.

Au sortir de la réunion avec la ministre, le maire s’est dit peu optimiste pour la suite, expliquant que la ministre a réitéré le discours formulé depuis quelques semaines par les autorités fédérales canadiennes.

Il y a eu les mêmes points de discussion sur les plus de 20 millions de doses qui ont été distribuées au Canada et celles qui doivent arriver et si nous sommes patients, dans quelques mois, nous serons tous complètement vaccinés , a-t-il indiqué.

En attendant une hypothétique autorisation des autorités fédérales canadiennes, M. Dilkens finalise les préparatifs de sa campagne de vaccination transfrontalière.

Il a fait peindre une ligne de démarcation dans le tunnel Windsor-Detroit, à la frontière entre le Canada et les États-Unis, pour s’assurer que les Canadiens pourraient se faire vacciner dans le tunnel sans entrer sur le territoire américain.

Une opposition qui grandit

En dépit du refus répété du fédéral, le maire de Windsor a reçu le soutien d’un certain nombre d’acteurs ontariens. C’est le cas notamment du directeur général de l'Hôpital régional de Windsor.

Le gouvernement ontarien a également apporté son soutien au maire via Parm Gill, adjoint parlementaire du ministre des Affaires municipales et du Logement.

Je pense que peu importe la façon dont les gens se font vacciner, que cela se fasse de ce côté de la frontière, de ce côté-ci ou quelque part au milieu, nous devons faire tout ce qui est possible pour vacciner le plus de monde possible pour les protéger de ces variants mortels , a expliqué M. Gill.

Du côté fédéral, la députée conservatrice Michelle Rempel Garner s’est montrée particulièrement critique à l’égard d'Ottawa durant la réunion du comité lundi.

Mme Rempel Garner a dit ne pas comprendre qu’Ottawa refuse de soutenir les efforts du maire de Windsor alors que les Canadiens ne peuvent pas encore tous avoir accès à de secondes doses.

Elle a ajouté souhaiter que le maximum de Canadiens soient vaccinés en cas d'ouverture unilatérale de la frontière par les autorités américaines.

Michelle Rempel Garner a demandé au maire Dilkens si l’ ASPCAgence de la santé publique du Canada dispose des moyens nécessaires pour faire face à une telle situation.

Quand la frontière ouvrira, si elle ouvre plus tard ce mois, des milliers de personnes traverseront durant les premières heures pour recevoir leur seconde dose, pour récupérer des colis et surtout pour rendre visite à des proches , a-t-il répondu.

Notre système sera absolument dépassé. Une citation de :Drew Dilkens, maire de Windsor

Le député de Windsor-Ouest, Brian Masse, a également réagi aux questions posées au maire Dilkens, dont il soutient l’action.

M. Masse a précisé que la majorité des personnels de santé qui seraient impliqués dans la campagne de vaccination transfrontalière seraient des Canadiens qui travaillent aux États-Unis et non des Américains.