Près de 4000 travailleurs de la santé en grève dans l'Est-du-Québec

Les près de 4000 membres de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) dans l’Est-du-Québec sont en grève lundi et mardi pour dénoncer l’impasse dans les négociations entourant le renouvellement des conventions collectives du secteur public.

Le syndicat, qui représente notamment des travailleurs sociaux, des techniciens en imagerie médicale, des psychologues et des techniciens en laboratoire, souhaite notamment obtenir une amélioration des salaires et des conditions de travail.

Les 60 000 syndiqués avec l’ APTSAlliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux dans la province tiennent simultanément ces deux premiers jours de grève.

Comme il s’agit d’une grève dans le secteur de la santé, les services essentiels devront être maintenus. Un ralentissement des activités est cependant prévu dans certains établissements.

Par exemple, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord s’attend à un ralentissement dans ses centres de prélèvements. Nous invitons les personnes ayant un rendez-vous pour l’une de ces deux journées et dont les prélèvements sont non urgents, d’évaluer la possibilité de reporter leur visite dans les jours suivants , demande le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux dans un communiqué.

De son côté, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie indique qu'aucun ralentissement notable n'est attendu.

Des jours de grève sont également prévus par les membres de l’ APTSAlliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux les 21 et 22 juin prochains.