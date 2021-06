Deux villes albertaines envisagent de fusionner et se cherchent un nouveau nom

Les deux villes sont séparées de seulement 3 kilomètres et ont chacune une population d’environ 2700 habitants.

C’est la cinquième fois depuis 1988 que les deux municipalités réfléchissent à leur fusion. Lors d’un plébiscite en 2007, le non l’avait emporté de peu.

Les deux villes partagent déjà une usine d'épuration des eaux usées et leur système d’égout. En 2012, elles ont signé un accord d'amitié qui formalise leur collaboration.

Cette fois-ci, il n’y aura pas de plébiscite. Ce sont les conseils municipaux qui prendront la décision.

Économies d'échelle

À l’heure actuelle, les Villes recueillent les avis de la population sur différentes questions, comme le redécoupage de la carte électorale.

Les habitants avaient également jusqu’à dimanche pour proposer un nom pour la future municipalité.

La mairesse de Black Diamond, Ruth Goodwin, reconnaît que le choix du nom entraîne de nombreuses discussions, car pour beaucoup d’habitants ce sera en partie la clé du succès de la fusion, selon elle.

Nos résidents et nos propriétaires de commerces veulent être capables de s’associer et de s’identifier à un nom qui mêle au mieux l’histoire, la notoriété, le potentiel commercial et la signification culturelle, souligne-t-elle. Donc c’est un aspect important du processus de fusion et de l’engagement du public.

Elle explique que la fusion a plusieurs avantages, notamment le partage des coûts du maintien de l’ordre et du recyclage des déchets.

Des avis partagés

Bridget Lacey qui a grandi à Turner Valley est favorable à la fusion. Je suis en faveur du nom Diamond Valley personnellement. Je pense que ça sonne bien et que ça inclut un peu des deux villes.

Cheryl Graeyson est plus hésitante. Je ne pense pas que la fusion des deux villes changera grand chose pour ce que nous les résidents paierons comme impôts fonciers et pour le recyclage. Je ne pense pas que ça aura lieu , avance-t-elle.

Je pense que nous sommes suffisamment proches et que nous ne devrions former qu'une seule communauté, défend pour sa part Lynne Steele. Pour le nom, elle penche en faveur de quelque chose qui représente les deux communautés, tout en étant « complètement différent.

La liste des noms retenus sera rendue publique à la mi-juin.

Si les deux Villes décident de fusionner, elles en feront la demande auprès du ministère des Affaires municipales en septembre.

La date envisagée pour l'entrée en vigueur de la fusion est le 1er janvier 2023.

Avec les informations d’Helen Pike