Zone verte en Gaspésie et aux Îles : des assouplissements dans la vigilance

Les rassemblements intérieurs et extérieurs sont maintenant permis avec un maximum de 10 personnes provenant de trois adresses différentes, donc trois familles plutôt que deux comme c’était le cas en zone jaune.

On doit garder un bon respect des mesures. À l'intérieur des maisons, il vaut mieux porter le masque, parce que la distanciation est difficile à respecter , rappelle toutefois le directeur de la santé publique de la Gaspésie et des Îles, le Dr Yv Bonnier-Viger.

Dans les restaurants et dans les bars, il est maintenant possible de se retrouver jusqu'à 10 personnes autour d'une même table. Mais il faut porter le masque quand on se lève.

Il est possible de se retrouver jusqu'à 10 personnes au restaurant (archives). Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Il y a aussi des allégements en ce qui concerne les sports et les loisirs, soit un maximum de 25 personnes pour la pratique d'un sport à l’intérieur et de 50 pour ce qui est de l'extérieur.

Par ailleurs, que ce soit en zone verte ou en zone jaune, le nombre de personnes autorisées aux funérailles et aux mariages est toujours limité à 50, alors que les lieux de culte peuvent accueillir 250 personnes.

Toutefois, pour le docteur Yv Bonnier Viger, ces mesures moins contraignantes ne signifient pas que l’on peut relâcher les précautions.

En entrevue à Bon pied bonne heure!, il rappelle la situation en Haute-Gaspésie, où une douzaine de nouveaux cas ont surpris dans les dix derniers jours. Au moment où l'on croyait que les éclosions survenues dans des écoles étaient chose du passé, d'autres infections ont été détectées au cours du dernier mois.

Le fait que ça dure en Haute-Gaspésie c’est un peu difficile à comprendre des fois , commente-t-il. On ne voit quand même pas beaucoup de cas, mais on isole beaucoup de gens. C’est peut-être la recette qui fait que ça ne se propage pas plus que ça.

Prudence à l’approche de la saison touristique aux Îles

Ces nouvelles mesures arrivent à point avec le début de la saison touristique, entre autres dans l'archipel madelinot.

L'île Boudreau est un endroit prisé des touristes aux Îles-de-la-Madeleine. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le maire des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre, appelle aussi à la prudence et au respect des mesures sanitaires qui continuent de s'appliquer.

À la veille du début de la saison touristique, plus que jamais, on souhaite lancer le message que la pandémie n’est pas terminée même si nous sommes en zone verte , insiste-t-il.

On veut éviter à tout prix de perdre le contrôle à cause de quelques personnes qui seraient insouciantes. Une citation de :Jonathan Lapierre, maire des Îles-de-la-Madeleine

Ce n’est pas le retour à la normale , ajoute-t-il. La différence entre le jaune et le vert est très mince. On est dans une atmosphère de vacances, on a tous l’impression d’être au fil d’arrivée, mais on a encore des efforts à faire.

Selon Jonathan Lapierre, près de 90 % de la population des Îles est vaccinée. L'archipel fait partie des régions qui ont été priorisées pour la campagne de vaccination, étant donné son éloignement.