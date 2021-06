L’Association des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick indique qu’elle tente de clarifier avec la santé publique qu’elles sont les lignes directrices entourant la ventilation des classes.

Ce qu’on comprend c’est que ce n’est pas permis. [...] Ce sont des directives que la santé publique a émises avec la COVID , indique le président de l’organisme Gérald Arseneault.

Le président de l'Association des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick, Gérald Arseneault, aimerait plus de clarté dans les directives du ministère de l'Éducation. Photo : Radio-Canada

Dans une note de service de la santé publique envoyée aux districts scolaires, il est indiqué que l’utilisation de ventilateurs portables ou de plafond (ventilateurs de déstratification) n’est pas recommandée pour le moment .

Les consignes suggèrent aussi pendant les brèves périodes où le temps chaud peut avoir un impact sur le confort des occupants de déplacer les activités dans des zones plus froides des bâtiments, d’utiliser des stores, de faire circuler l’air froid la nuit et de prévoir des pauses.

M. Arseneault déplore que des exceptions ne soient pas permises pour des journées où les températures dépassent les 30 degrés comme c’est le cas cette semaine.

C’est vraiment dommage pour les enseignants dans les écoles et surtout les jeunes. En temps normal, la situation en temps de canicule est difficile dans plusieurs de nos écoles, alors imaginez avec un masque et sans ventilation d’appoint, c’est encore plus difficile. Une citation de :Gérald Arseneault, président de l'Association des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick

En entrevue à l’émission La Matinale, la médecin-hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, Jennifer Russell dit comprendre que la situation est pénible pour les élèves et recommande aux autorités scolaires d’être aux aguets.

À ce moment, c’est géré par le ministère de l’Éducation, mais il faut être conscient des symptômes de la chaleur qui peuvent causer des maladies très sérieuses , prévient-elle.

Elle indique que la nausée, les maux de tête, un évanouissement et une grande fatigue peuvent être des symptômes à surveiller.

Des demi-journées pour prévenir les impacts de la chaleur

Au ministère de l’Éducation, on demande aux districts scolaires de bien surveiller les prévisions météorologiques.

Nous appuyons les districts à faire une demi-journée pour les élèves dans des écoles sans air climatisé si la température combinée va atteindre 40 degrés C (avec humidex) , indique Danielle Elliott, porte-parole du ministère.

Le départ se fera en avant-midi pour plusieurs élèves du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Guy LeBlanc

Dans plusieurs écoles du District scolaire francophone Sud (DSFS), les classes se termineront plus tôt en raison de la chaleur extrême.

Les écoles Sainte-Anne, de Fredericton, Carrefour Beausoleil, de Miramichi, Régionale de Baie Sainte-Anne et Samuel-de-Champlain, de Saint-Jean, demeurent ouvertes.

Pour les écoles touchées par cette mesure, le départ des autobus est prévu deux heures plus tôt, sauf pour les écoles de la région de Fredericton où le départ est prévu trois heures plus tôt.

Ce genre de situation est inhabituel, mais la fermeture de l’école pour les élèves est nécessaire étant donné la chaleur et l’interdiction d’utiliser des ventilateurs en temps de pandémie qui ne permettent pas la tenue des activités régulières , indique le district scolaire dans un message envoyé aux parents.

Tous les élèves du District scolaire francophone Nord-Ouest seront renvoyés à la maison en fin d'avant-midi pour les mêmes raisons.

Le District scolaire francophone Nord-Est a indiqué de son côté que les élèves partiront plus tôt également à l'exception de ceux des écoles Aux Quatre Vents de Dalhousie, l'Étincelle de Sainte-Marie-Saint-Raphaël, Terre des Jeunes de Paquetville et Marguerite Bourgeoys de Caraquet.

Du côté des écoles anglophones, 64 des 69 écoles du District scolaire anglophone (DSA) ouest et toutes les écoles du DSA-est termineront leur journée d’apprentissage trois heures plus tôt qu’à l’habitude. Toutes les écoles du DSA-nord renverront les enfants plus tôt, sauf dans le cas des écoles Gretna Green School et Bonar Law Memorial School. Au DSA-Sud, les écoles St. Stephen Middle, St. Stephen High, St. Stephen Elementary, Milltown Elementary et Lawrence Station Elementary conclueront la journée à midi.

Est-il temps d’installer des systèmes de climatisation dans les écoles?

Selon Gérald Arseneault, les épisodes de chaleur au printemps et à l’automne sont de plus en plus fréquents.

Avec les grandes chaleurs qu’on voit en mai et juin,ou en septembre et même en octobre [...] ça serait certainement à prendre en considération , indique-t-il.

En bout de ligne, il faut se poser une question : est-ce qu’on offre un sentiment d’apprentissage adéquat dans un milieu comme ça? Aimeriez-vous recevoir des leçons de mathématiques avancées dans un sauna? Une citation de :Gérald Arseneault, président de l'Association des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick

Selon le président de l’AEFNB, il serait temps d’étudier la question de la climatisation dans les écoles.

Très peu d’écoles, même les nouvelles constructions [il n’y a pas] de climatisation , explique-t-il en donnant en exemple l’école Arc-en-ciel d’Oromocto qui a ouvert ses portes en septembre 2020 et qui renvoie ses élèves à la maison lundi avant-midi.

Avec les informations de l'émission La Matinale d'ICI Acadie