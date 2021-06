Vague de chaleur : protéger les personnes à risque

Selon les prévisions d’Environnement Canada, une vague de chaleur extrême s’installe dans la région de l’Outaouais pour au moins 3 jours.

Tout le monde peut être atteint de problèmes de santé liés à la chaleur, mais certaines personnes sont plus à risque, comme les personnes âgées, les enfants de moins de 5 ans et les personnes avec des maladies chroniques, surtout les maladies du cœur, des poumons, des reins et certains troubles de santé mentale , écrit le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais.

Pour se protéger de la chaleur : Boire beaucoup d’eau, même quand on ne ressent pas la soif;

Éviter les boissons alcoolisées et sucrées (jus et boissons gazeuses) et celles contenant de la caféine (thé, café);

Se rafraîchir la peau avec une serviette mouillée plusieurs fois par jour;

Se rafraîchir souvent en prenant une douche ou un bain frais Visitez un lieu de baignade extérieure disponible au besoin (ex. jeux d’eau, piscines);

Passez au moins deux heures par jour dans un endroit climatisé ou plus frais, dans votre résidence ou un lieu public disponible;

Planifier les activités et les sorties à l’extérieur à des périodes plus fraîches de la journée;

S’habiller avec des vêtements légers et se couvrir la tête d’un chapeau à large bord.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux recommande aussi de téléphoner ou de rendre visite à un membre de sa famille, ami ou voisin âgé, en perte d’autonomie, qui demeure seule ou qui souffre de problèmes de santé physique ou mentale.

Des centres pour se rafraîchir à Ottawa

À Ottawa, le Centre des opérations d’urgence ( COUCentre des opérations d'urgence ) ouvre lundi quatre centres de rafraîchissement d’urgence pour répondre à la vague de chaleur.

Étant donné que les restrictions liées à la pandémie continuent de restreindre l’accès à certains espaces publics que les gens utilisent habituellement pour se rafraîchir la Ville d’Ottawa ouvrira quatre centres de rafraîchissement d’urgence , écrit le Service de protection et d’urgence d’Ottawa dans un communiqué.

Les centres seront ouverts de 11 h à 19 h, lundi, et pourraient rouvrir sur une base quotidienne en fonction de l’évaluation continue des besoins.

Centres de rafraîchissement à Ottawa : Centre récréatif Plant (930, rue Somerset O.);

Centre communautaire de Hunt Club-Riverside Park (3320, promenade Paul-Anka);

Centre Ron-Kolbus Lakeside (102, avenue Greenview);

Centre communautaire Pat-Clark (4355, promenade Halmont).

Les visiteurs de ces lieux devront respecter les protocoles sanitaires liés à la COVID-19.