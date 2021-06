Grève en santé et services sociaux en Mauricie et au Centre-du-Québec

Près de 5200 professionnels et techniciens qui travaillent dans le réseau de la santé en Mauricie et au Centre-du-Québec tiendront des grèves de durées variables les 7 et 8 juin.

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), qui représente 60 000 membres dans les établissements de santé et les centres jeunesse du Québec, tient ainsi ses premières journées de débrayage depuis le début des négociations avec le gouvernement du Québec.

Ce syndicat représente notamment des psychoéducateurs, des psychologues, des orthophonistes, des intervenants de centre jeunesse, des travailleuses sociales et des techniciens en laboratoire ainsi qu’en imagerie médicale. On est partout dans le réseau , résume le représentant national de l’ APTSAlliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux , Jean-Christophe Coté-Benoit, qui travaille en Mauricie.

M. Coté-Benoit, indique que les grèves dureront entre 42 minutes et 3h30, selon le titre d’emploi . Comme il s'agit d'une grève dans le secteur de la santé, les services essentiels doivent être maintenus.

Le représentant syndical affirme que l’impact sur la population sera réduit au maximum. Il ne faut pas annuler les rendez-vous, il faut prioriser les services à la population, on va demander à nos gestionnaires : "qu’est-ce qu’administrativement, on est capable de ne pas faire durant ce temps-là" , a-t-il déclaré en entrevue à l’émission Toujours le matin.

Pour nous, c’est super important de ne pas pénaliser la population. De ce que je comprends, de ce j’ai vu, il y aura très peu ou pas du tout de rendez-vous annulés à cause de cette grève-là. Une citation de :Jean-Christophe Coté-Benoit, représentant national de l’APTS

Les conditions de travail et salariales, liées aux enjeux de recrutement et de rétention du personnel, sont au coeur du litige qui oppose l' APTSAlliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux et le gouvernement du Québec. Ce n’est pas parce qu’on crée des postes que les gens vont forcément appliquer dessus, affirme Jean-Christophe Coté-Benoit. On continue de nous offrir des baisses de salaire en retirant des primes et on augmente le temps de travail de nos membres.

Les syndiqués en grève dans la région sont tous des employés du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ).