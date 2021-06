Quatre membres d'une même famille tués dans un acte islamophobe soupçonné

Le détective de la police locale Paul Waight a fait ces commentaires lors d'un point de presse lundi après-midi.

La police pense que l'acte a été prémédité. Nathaniel Veltman, 20 ans, de London, fait face à quatre chefs d'accusation de meurtre au premier degré et d'un chef de tentative de meurtre.

La police de London n'écarte pas la possibilité de porter des accusations de terrorisme, a ajouté M. Waight.

Trois adultes et une adolescente sont morts après avoir été happés par un véhicule dimanche soir dans le nord-ouest de la ville, selon la police de London. Ils faisaient une promenade sur le chemin Hyde Park vers 20 h 40.

Les victimes sont toutes membres d'une même famille : une femme de 74 ans, un homme de 46 ans, une femme de 44 ans et une adolescente de 15 ans ont tous été tués. Un garçon de 9 ans est aussi hospitalisé pour des blessures graves, mais on ne craint pas pour sa vie.

Selon la police, le suspect a été arrêté à l'angle de la rue Oxford Ouest et du boulevard Cherryhill, près du centre commercial Cherryhill. Il portait une veste qui ressemblait à un gilet pare-balles, a indiqué M. Waight.

Celui-ci a déclaré, lors de la conférence de presse, ne pas savoir si Nathaniel Veltman est affilié à un groupe spécifique. L'accusé n'a pas de casier judiciaire.

La police n'écarte pas la possibilité de porter des accusations de terrorisme. Photo : Radio-Canada / Angela McInnes/CBC News

Réactions politiques immédiates

L'annonce de M. Waight a suscité des réactions politiques immédiates.

Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a publié le message suivant sur Twitter : La haine et l'islamophobie n'ont PAS leur place en Ontario. Justice doit être rendue pour l'horrible acte de haine qui a eu lieu hier à London, en Ontario. Mes pensées et mes prières accompagnent la famille et les amis [des victimes] en cette période difficile. Ces actes de violence odieux doivent cesser.

Le maire de London, Ed Holder, a publié un communiqué de presse en après-midi lundi. Je parle au nom de tous les citoyens de London quand je dis que nous avons le cœur brisé. Nous sommes tous en deuil pour la famille, de laquelle trois générations sont maintenant décédées. Nous prions pour le rétablissement du garçon de neuf ans qui est toujours à l'hôpital.

La ministre de la Diversité, de l’Inclusion et de la Jeunesse du gouvernement fédéral, Bardish Chagger, a publié le tweet suivant : L'attaque insensée contre une famille musulmane à London, en Ontario, m'a [laissée] sans voix et le cœur brisé. Nous devons tous être solidaires, aujourd'hui et en tout temps, avec la communauté musulmane canadienne. L'islamophobie et la haine n'ont pas leur place au Canada.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

La cheffe du NPD provincial, l'opposition officielle à Queen's Park, a elle aussi réagi à la nouvelle par communiqué. Au nom des néo-démocrates, j'espère que les communautés musulmanes de London et de toute la province trouveront un certain réconfort dans le fait de vivre leur deuil ensemble, avec une province unie qui vous entoure pour vous offrir son amour, vous promettre sa solidarité et partager votre chagrin profond.

Je me joins à tous les Ontariens pour réclamer non seulement justice, mais aussi action. Ces meurtres font partie d'une marée montante d'islamophobie et de haine suprématiste blanche.

Avec des informations de CBC News