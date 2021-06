L’Estrie plongée dans une vague de chaleur extrême

Médecin conseil à la santé publique de l’Estrie, Dre Mélissa Généreux, lance un appel à la prudence alors que le mercure doit franchir la barre des 30 degrés Celsius en journée et rester au-dessus de 18 degrés Celsius la nuit.

Il faut être très prudent parce que le corps n’est pas aussi bien acclimaté parce que nous sommes en début de saison. C’est vrai pour les travailleurs, les enfants à l’école ou toute personne qui doit subir ces conditions chaudes , explique Dre Généreux.

Elle ajoute que le contexte de pandémie peut interférer avec les mesures habituelles pour se rafraîchir.

Il faut rester particulièrement vigilant, particulièrement avec les nourrissons où les signes ne sont pas évidents. Chez l’enfant ou l’adulte, du moment où l’on se sent une grande fatigue, où l’on peut avoir des maux de tête, des maux de cœur ou même de la fièvre, il faut faire attention , indique la Dre Généreux.

La médecin-conseil à la santé publique de l’Estrie invite aussi les gens à départager si les symptômes sont liés à la chaleur ou à la COVID-19.

Il ne faudrait pas tomber rapidement dans la COVID sans prendre les mesures pour se rafraîchir , signale la Dre Généreux.

Je comprends que le port du masque est inconfortable, mais on parle d’inconfort et non de risque à la santé. La température corporelle ne va pas augmenter parce que l’on porte un masque de procédure

Une citation de :Dre Mélissa Généreux, médecin-conseil à la santé publique de l'Estrie