Du temps très chaud et humide s'amène sur les Maritimes

Environnement Canada a publié des avertissements de chaleur pour la moitié sud du Nouveau-Brunswick, ainsi que pour l’ensemble de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard.

Les températures maximales prévues pour lundi et mardi dans ces trois régions sont d’environ 34 degrés Celsius durant le jour et près de 20 degrés durant la nuit.

La chaleur extrême affecte tout le monde , souligne Environnement Canada. Le service météorologique conseille aux gens d'exercer leurs activités extérieures pendant les heures les plus fraîches de la journée.

Le plus chaud au Nouveau-Brunswick

Environnement Canada prévoit que le temps le plus chaud surviendra lundi au Nouveau-Brunswick, dans les régions qui s'étendent de St. Stephen au nord du comté de Charlotte jusqu'à Moncton et au Sud-Est, ensuite jusqu'au comté de Kent, à Woodstock et au comté de Carleton, où l'indice humidex atteindra jusqu'à 43 lundi après-midi, et au moins 39 mardi.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a lancé une alerte de chaleur de niveau 2 pour ces régions. Cela signifie que tous les résidents y courent un risque plus élevé de stress lié à la chaleur et de coup de chaleur.

Les personnes qui vivent seules sans climatiseur courent un risque élevé. Les autorités recommandent aux gens de prendre régulièrement des nouvelles de leurs proches et de leurs voisins pour vérifier s'ils se portent bien.

En cas d'activités à l'extérieur, les autorités conseillent aux gens de bien s'hydrater et de prendre des pauses régulières, ou même de reporter des activités sportives ou récréatives.

Les températures devraient baisser dans toutes les régions mardi soir et dans la nuit de mardi à mercredi.