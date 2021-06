Un passager de BC Ferries tombe à l’eau près de l'île Bowen

Son état de santé n’a pas été rendu public.

Dans un communiqué, la Garde côtière canadienne précise qu’un autre passager à bord du Queen of Cowichan a été témoin d’une personne tombant dans l'eau dimanche en milieu d’après-midi.

Il a averti le personnel et des recherches ont été menées immédiatement.

Un bateau de sauvetage de BC Ferries est parti à la recherche de la personne tombée à l'eau au large de l'île Bowen. Photo : Kevin Adhika/Twitter

Selon la Garde côtière, la personne a été transportée en aéroglisseur vers la plage Spanish Banks de Vancouver avant d’être conduite à l’hôpital.

Le Queen of Cowichan effectue des allers-retours quotidiens entre Horseshoe Bay, à West Vancouver, et Nanaimo sur l’île de Vancouver. Le voyage des passagers à bord du traversier a été retardé de plus d'une heure.