Les 80 ans et plus peuvent devancer leur 2e dose de vaccin contre la COVID

Les personnes de 80 ans et plus peuvent devancer dès maintenant leur rendez-vous pour la deuxième dose de vaccin contre la COVID-19.

En effet, le site de Clic Santé  (Nouvelle fenêtre) offrait déjà cette possibilité dimanche soir. L'ouverture de ces nouveaux rendez-vous était à l'origine prévue pour lundi.

Le ministre de la Santé Christian Dubé a annoncé la semaine dernière que les rendez-vous pour la deuxième dose de vaccin pourraient être devancés.

Le calendrier fonctionne par groupe prioritaire, selon l'âge des citoyens à vacciner. Les 80 ans et plus ouvrent donc le bal. Mardi, ce sera au tour des 75 ans et plus de pouvoir devancer leur date, et ainsi de suite.

Ce changement de rendez-vous n'est pas obligatoire, il est donc possible de conserver son rendez-vous initial.

De plus, il est impératif que la deuxième dose soit inoculée au minimum huit semaines après la première.

L'objectif du gouvernement québécois est d'avoir administré deux doses de vaccin à tous les adultes qui le souhaitent d'ici la fin du mois d'août.

