Des classes de l’Outaouais fermées lundi en raison de la chaleur

C’est le cas des établissements du Centre de services scolaires au Coeur-des-Vallées (CSSCV).

Une note aux parents a été publiée, à cet effet, sur le site web du CSSCV, dimanche. On y précise que toutes les écoles, tous les centres et tous les services de garde rattachés à l’organisation seront fermés durant la journée de lundi.

Cela inclut des établissements d’enseignement secondaire comme l’École Hormisdas-Gamelin, mais aussi des centres de formation pour adultes tels que le Centre de formation Relais de la Lièvre.

Les écoles seront par contre ouvertes mardi, puisque c'est la journée de vaccination dans la majorité des écoles.

La Commission scolaire Western Québec a aussi fait savoir que les établissements qui sont regroupés sous son giron sont fermés lundi. La fermeture est aussi prévue, dans ce cas, pour la journée de mardi.

En raison des alertes météorologiques et de la chaleur extrême prévues par Environnement Canada pour une grande partie de la province de Québec, et compte tenu des circonstances sanitaires particulières à la pandémie actuelle de COVID-19, toutes les écoles/centres de la Commission scolaire Western Québec passeront à l’apprentissage à distance conformément à l’horaire d’apprentissage de chaque école , a indiqué le directeur général, Mike Dubeau, dans une lettre aux parents publiée sur la page web de la Commission.

Quelques établissements pourront néanmoins accueillir les usagers puisque la climatisation y est disponible, selon ce qu’on peut lire dans la lettre. Il s’agit du Centre des carrières de l’Ouest du Québec, de l’École intermédiaire de Namur et de l’École primaire de Wakefield.

Les élèves d’autres écoles pourront, quant à eux, suivre leurs cours selon l'horaire régulier. C’est le cas de ceux qui fréquentent des établissements du Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais.

Les écoles des Centres de services scolaire des Draveurs et Des Portages-de-l'Outaouais demeurent aussi ouvertes lundi. Des mesures sont mises en place pour atténuer la chaleur, ont indiqué les directions des centres de services.

Les enseignants s'interrogent

En entrevue à Radio-Canada lundi, la présidente du Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais (SEO), Suzanne Tremblay dit avoir reçu des courriels de plusieurs enseignants demandant pourquoi certaines écoles seront fermées, mais pas d’autres.

Les enseignants trouvaient que les mesures étaient insuffisantes notamment parce qu'avec la pandémie, l'utilisation des ventilateurs est limitée , soutient Mme Tremblay.

Ça doit être tourné vers un mur donc ça ne joue pas le rôle qu'il devrait jouer et en plus les élèves et le personnel enseignant doivent porter le masque toute la journée. Les conditions d'enseignement et d'apprentissage deviennent très difficiles , ajoute-t-elle.

Le SEOSyndicat de l'enseignement de l'Outaouais a envoyé une demande à tous les Centres de services scolaires de la région, demandant que les écoles soient fermées pendant l’épisode de temps chaud.

À plus long terme, Mme Tremblay croit que c’est le gouvernement qui devrait suggérer une solution. Une période de chaleur extrême, on va en connaître de plus en plus, de plus en plus tôt, et ça s'étire jusqu’au mois de septembre. Le gouvernement devra se pencher sur la question. [... ] Il faudra aussi réfléchir à donner de bonnes conditions d'apprentissage et cela veut dire climatiser nos écoles.

Un avertissement de chaleur est en vigueur à Gatineau, à Ottawa et dans l'est ontarien. Les fortes températures devraient durer jusqu’à mardi.

Dimanche, plusieurs résidents de la région se sont rafraîchis à des plages, comme celles de Britannia, à Ottawa, et du parc des Cèdres, à Gatineau.