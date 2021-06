Fort achalandage à l’île Saint-Quentin à l’arrivée de la canicule

Des dizaines de voitures et de piétons ont rebroussé chemin dimanche après que les employés de l’île Saint-Quentin leur aient refusé l’accès à l’île parce que la plage ou le stationnement avaient atteint leur capacité.

Des gens de la région mais aussi de nombreux Montréalais se sont présentés à l’entrée du parc de l’île Saint-Quentin pour profiter de l’endroit tandis que la température atteint 30 degrés Celsius à Trois-Rivières.

Selon la directrice générale de l’île, Josée-Anne Labrousse, la capacité maximale de la plage est de 300 personnes. Des employés du parc se sont assurés de respecter la capacité, a-t-elle indiqué.

Quelques autres centaines de personnes pouvaient se trouver dans le parc, a rapporté Mme Labrousse, sans être capable d’offrir un nombre précis. À 11 h, environ 800 personnes avaient déjà fréquenté le parc dimanche selon les chiffres que son équipe avait colligés. L’administration comptabilise les entrées dans le parc, mais pas les sorties. Difficile donc d’établir le nombre de personnes qui profitent du parc en temps réel.

Des employés du parc de l'île Saint-Quentin ont contrôlé l'accès au site dimanche afin de respecter la capacité maximale de la plage. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Bélanger

Sur place, des gens entre 16 ans et 30 ans ont patiemment attendu que leur tour vienne, à mesure que des gens quittaient le parc en fin d’après-midi.

À l’heure actuelle, la baignade est interdite à l’île Saint-Quentin. Plusieurs personnes rencontrées sur place n’étaient pas au courant de cette interdiction. De nombreux autres ont hésité lorsque Radio-Canada les a interrogés au sujet des mesures sanitaires en vigueur.

Les deux mètres, le masque… , a dit une jeune femme en manifestant de l’incertitude. L’ami qui l’accompagnait ne pouvait pas répondre à la question d’abord adressée à lui.

D’autres ont énuméré les mesures qu’ils comptaient bien respecter. Quand on joue au spikeball, on est tous séparés, et je ne frenche pas mes amis , a lancé Victor avant d’entrer au parc.

La police de Trois-Rivières affirme avoir envoyé des patrouilleurs de façon périodique durant la journée pour s’assurer que les mesures sanitaires sont respectées.

Vers 16 h, environ 1000 personnes avaient accédé à l’île Saint-Quentin au cours de la journée, selon Josée-Anne Labrousse.