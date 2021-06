Des organisations de la francophonie ottavienne et ontarienne en deuil

Des organismes de la francophonie ottavienne et ontarienne pleurent le décès de Farhan Hassan, cofondateur et directeur général du Regroupement ethnoculturel des parents francophones de l’Ontario (REPFO).

Farhan Hassan était vraiment le rassembleur, l’unificateur, le catalyseur des communautés issues de la diversité francophone , a résumé, en entrevue, le vice-président du conseil d’administration du REPFORegroupement ethnoculturel des parents francophones de l’Ontario , Body Ngoy.

Ce dernier connaissait M. Hassan depuis une quinzaine d’années et a dit avoir été sous le choc d’apprendre le décès du directeur général du REPFORegroupement ethnoculturel des parents francophones de l’Ontario .

Farhan Hassan est décédé samedi. Il était hospitalisé après avoir contracté la COVID-19.

Le REPFORegroupement ethnoculturel des parents francophones de l’Ontario a été mis sur pied au tournant des années 2000 pour donner une voix aux francophones issus de différentes communautés ethnoculturelles au sein des organisations scolaires de l’Ontario. Sa mission s’est élargie au fil du temps et le REPFORegroupement ethnoculturel des parents francophones de l’Ontario offre aujourd’hui des services de soutien aux enfants, aux jeunes et aux familles de la communauté noire franco-ontarienne.

M. Ngoy qualifie M. Hassan de maestro du REPFO et de trait-d’union entre les francophones appartenant à différentes communautés.

Body Ngoy, vice-président au conseil d'administration du Regroupement ethnoculturel des parents francophones de l'Ontario (REPFO) Photo : Capture d'écran - Radio-Canada

[Il les ralliait] ensemble et avec la communauté d'accueil pour qu’elles puissent travailler conjointement sur les dossiers importants et pertinents de la francophonie ottavienne et ontarienne ,a ajouté M. Ngoy.

Le REPFORegroupement ethnoculturel des parents francophones de l’Ontario collabore avec de nombreuses associations et regroupements, comme l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO).

La communauté francophone d’Ottawa et de l’Ontario perd un grand leader, un homme d’une grande sagesse et d’un engagement exemplaire envers les gens qu’il desservait a déclaré, dans une publication Facebook, le président de la Maison de la francophonie d’Ottawa, Ronald Bisson.

Plusieurs d’entre nous perdent un ami proche, un homme que l’on appelait "frère" avec beaucoup d’affection , a-t-il poursuivi.

M. Bisson a offert ses sympathies aux proches et à la famille de Farhan Hassan.

Avec les informations d'Émilie Bergeron