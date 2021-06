Le Zoo sauvage de Saint-Félicien fait peau neuve

Le projet représentait un investissement total d'environ 32 millions de dollars.

On a un nouvel habitat, en fait, on a agrandi l'habitat pour les carcajous. On a une nouvelle boutique souvenir, on a aussi une nouvelle pergola sur la place centrale pour les visiteurs. On a quelques autres nouveautés dont une œuvre d'art aussi , a expliqué le coordonnateur aux ventes et au marketing au Zoo sauvage de Saint-Félicien, Michaël Viens.

La boutique a été agrandie. Photo : Radio-Canada / Marie-Michèle Bourassa

Ces changements mettent un terme au plan global de développement lancé par le zoo en 2016. Le but était principalement de rafraîchir les installations pour les espèces déjà présentes.

On veut continuer la vision du zoo en offrant plus d'espace aux espèces. Donc, on préfère en avoir moins mais leur offrir plus d'espace , indique Michaël Viens.

L'établissement est ouvert partiellement pour l'instant, certaines attractions ne sont toujours pas accessibles. Malgré tout, des centaines de visiteurs se sont présentés au zoo cette fin de semaine pour découvrir les nouveautés.

Les premiers visiteurs ont pû entrer dans la Zoo cette fin de semaine. Photo : Radio-Canada / Marie-Michèle Bourassa

Le zoo ouvrira complètement ses portes à compter du 19 juin. Il sera alors possible de visiter les sentiers de la nature, la petite ferme ainsi que la section des montagnes rocheuses où un nouvel habitat a été aménagé pour les ours grizzlis.

Selon un reportage de Marie-Michèle Bourassa.