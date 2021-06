La fièvre des séries gagne l'Acadie

Les amateurs de hockey étaient fébriles dimanche, quelques heures avant la troisième partie entre le Canadien de Montréal et les Jets de Winnipeg.

Le masque, la casquette et la chaise de camping d’Alain Caillouette ne mentent pas : il est définitivement un partisan du Canadien de Montréal.

Au camping Ocean View de Grand-Barachois, il affiche clairement ses couleurs. Si tu n’es pas Canadien, tu ne rentres pas sur ce campground ici! , lance-t-il en riant.

Alain Caillouette affiche clairement ses couleurs. Photo : Radio-Canada

J’ai commencé à regarder le hockey à l’âge de 8 ans avec mon grand-père qui était fan du Canadien! Une citation de :Alain Caillouette

On regarde ça dans la roulotte tous les soirs , explique-t-il. On était très heureux quand ils ont gagné contre Toronto. Mais, avec la COVID-19, on ne peut pas faire beaucoup de fêtes.

Il n'y a pas d'autres équipes que les Canadiens , raconte Evelyn Paquin, une autre campeuse. Toute la famille, tous les enfants, tous les petits-enfants sont toujours des Canadiens!

Le drapau du tricolore flottait fièrement avant le troisième match de la série Canadien-Jets. Photo : Radio-Canada

Malgré la COVID-19, certains campeurs trouvent le moyen en plein air de regarder quelques parties avec leurs voisins, tout en restant à distance.

On s'assoit autour du feu de camp. On suit toujours les normes du COVID , raconte Luc Faubert. Le monsieur derrière nous est généreux. Il sort sa télé flat screen sur son patio, puis on écoute la game.

Luc Faubert est un grand partisan des Sénateurs d'Ottawa, mais son équipe ne s'est pas qualifiée pour les séries. Photo : Radio-Canada

Sur le site du camping, il raconte que les rivalités entre les partisans d'équipes différentes font partie du quotidien.

Il y a de très gros fans des Maple Leaf de Toronto et des Bruins de Boston. En ce moment, comme le Canadien est encore de la partie, on a comme une petite rivalité. Qui est-ce qui va aller au bout?

Certains amateurs encouragent plutôt les Bruins de Boston, éternels rivaux du Canadien de Montréal. Photo : Radio-Canada

L'année dernière, les partisans de toutes les équipes ont pu regarder la finale sur un écran géant dans le terrain de camping en portant le masque et avec distanciation physique.

Allain Caillouette espère pouvoir le faire à nouveau cette année, surtout s'il devait y avoir une finale Montréal-Boston.

Ça serait vraiment formidable de les voir voyager, sauter, s'amuser, s'encourager, voir qui va gagner la coupe Stanley!

Avec les informations de Frederic Cammarano