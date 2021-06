«Un vaccin contre les pantalons de jogging», l’astucieux message de la Nouvelle-Écosse

L’idée est d’utiliser l’humour. En effet, avec le télétravail, les sweatpants et le linge mou sont plus populaires.

On voulait trouver un moyen de lier la vaccination à quelque chose avec laquelle les plus jeunes peuvent s'identifier, comme le fait de passer beaucoup de temps en pantalons de jogging , explique Leslie Gascoigne, de l’Agence Trampoline.

Leslie Gascoigne est membre de l'agence publicitaire qui a conçu cette publicité pour le gouvernement néo-écossais. Photo : Radio-Canada

L'humour rend le message plus accessible et attire l'attention dans le barrage de messages que les gens reçoivent tous les jours , explique-t-elle. Mais, ce n'est pas comme si on s'était dit: "oh, on doit être drôle" .

La campagne publicitaire s’est tout de même attaquée à des thèmes plus sérieux. Elle encourage notamment les gens à se faire vacciner contre les voyages annulés et pour ne plus manquer de grands matchs sportifs .

C’est astucieux!

C'est astucieux. Les gens vont certainement en parler , commente Solitha Shorttes de l’agence de mannequins Soli Productions.

Elle croit en effet que la popularité des joggings va diminuer avec la vaccination même si les pantalons de jogging sont confortables!

Solitha Shorttes trouve l'idée astucieuse. Photo : Radio-Canada