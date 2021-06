Des arbres par milliers à Sudbury, mais toujours beaucoup à faire pour l'environnement

Mais même s'ils apprécient de tels efforts, des scientifiques et organismes environnementaux locaux estiment que de nombreuses autres actions restent à être posées pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050, un objectif que s'est fixé la municipalité il y a deux ans.

Cette fin de semaine, des dizaines de citoyens ont répondu à l'appel du parc Kivi qui veut reboiser son terrain.

Il s'agit d'une première initiative du genre pour le parc qui a ajouté 10 000 pins à sa végétation constituée majoritairement de bouleaux blancs.

Angèle Carrière, une physiothérapeute qui visite régulièrement le parc, est venue avec ses employés.

Nous faisons du ski en hiver, des randonnées, de la bicyclette en été et c'est important [de s’assurer] que Kivi Park [soit] ici pour longtemps [dans le futur], donc lorsqu’ils ont demandé des bénévoles pour planter des arbres, j’ai été la première à offrir mes services , souligne-t-elle.

Angèle Carrière a participé aux séances de plantation d'arbres au parc Kivi. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Pour la directrice générale du parc, Kerry Lamarche, l’activité sert aussi à encourager le public à en faire plus protéger l’environnement.

Les individus et entreprises semblent être davantage disposés à réparer les dommages qui ont été causés et qui continuent d’être causés à l’environnement, donc une activité comme celle-ci est géniale , fait-elle savoir.

Kerry Lamarche est directrice générale du parc Kivi dans le sud Grand Sudbury. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Plus tôt cette semaine, l’organisme Forests Ontario a entamé la plantation de 45 000 arbres dans la région de Sudbury.

L’écologiste Peter Beckett, professeur émérite à l’Université Laurentienne, confirme qu’il remarque un engouement marqué pour la plantation d’arbres dans la région, même sur les terrains résidentiels.

Il estime que davantage de personnes sont conscientes de l’importance des arbres dans la séquestration du carbone et donc dans la lutte contre les changements climatiques.

Le parc Kivi contient majoritairement des bouleaux blancs et des bénévoles veulent diversifier la végétation en y ajoutant des pins. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Il avertit toutefois qu’il faudra bien plus que des arbres pour que la Ville du Grand Sudbury, qui a déclaré l’état d’urgence climatique en 2019, atteigne la carboneutralité d’ici 2050.

Nous devons faire plusieurs autres choses, nous devons réduire la quantité de dioxyde de carbone que nous émettons à travers le transport et rendre nos maisons écoénergétiques , déclare-t-il.

La directrice générale de l’organisme environnemental reThink Green, Rebecca Danard, estime aussi que c’est un problème quand les gens pensent qu’ils ont planté des arbres, que c’est fini et qu’ils ont tout fait pour sauver l’environnement .

Planter un arbre, c’est un premier pas, mais ça ne va pas apporter tous les changements dont on a besoin. Une citation de :Rebecca Danard, directrice générale de l’organisme reThink Green

Rebecca Danard est la directrice générale de reThink Green Photo : Radio-Canada / Didier Pilon

Pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, la Ville du Grand Sudbury s’est engagée notamment à électrifier tous ses autobus municipaux d’ici 2025, à encourager les entreprises minières à n’employer que des véhicules électriques d’ici 2030 et à accroître considérablement la plantation d’arbres.

Le conseiller municipal Geoff McCausland reconnaît qu’au cours des 15 derniers mois, la pandémie a chamboulé certaines priorités, mais demeure convaincu que la cible est atteignable.

Il encourage d’ailleurs le public à consulter la stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la Ville pour savoir comment il pourrait participer à cet effort.