Jorane revient avec une chanson et un vidéoclip sous forme d’« herbier musical »

Hemenetset est une œuvre sur laquelle travaille la chanteuse et violoncelliste depuis six ans déjà. Elle en a déjà dévoilé une première partie en 2019 sous la forme du microalbum intitulé Hemenetset Pt. 1.

La pièce Les tectoniques, lancée vendredi, est accompagnée d’un sympathique vidéoclip interactif  (Nouvelle fenêtre) , où les musiciens et musiciennes apparaissent sous la forme de végétaux; un herbier musical , selon Jorane. L’internaute peut le contrôler et écouter les différentes pistes sonores qui forment la pièce toutes ensemble ou individuellement.

On est dans une œuvre interactive qui nous permet de jouer, de rendre une approche très ludique pour une musique qui peut parfois avoir l’air un peu nichée, si on veut , a expliqué la musicienne au micro de René Homier-Roy, à l’émission Culture club.

Dans Hemenetset, on retrouve le style de chant sans paroles avec lequel Jorane se distingue depuis plus de 20 ans.

La façon la plus personnelle, [...] là où moi, je peux dire que j’ai "trouvé mon X", c’est vraiment avec la voix sans mots, chantée. C’est la musique qui est mon premier outil d’expression.

Jorane a mis le paquet sur l’orchestration dans Hemenetset. Lorsqu’elle le présentera sur scène – au printemps prochain, espère-t-elle –, ce sera avec d’autres musiciens et musiciennes, et pas en formule solo, voix et violoncelle, comme elle l’a souvent fait.

L’album complet paraîtra le 17 septembre prochain.