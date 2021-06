Les défis de conjuguer chaleur et mesures sanitaires dans les écoles

Ça représente effectivement un défi cette année, étant donné qu'il y a certaines mesures qu'on doit toujours respecter. Je ne cacherai pas que ce n'est pas vraiment plaisant pour les enfants , admet Marie-Claude Tardif, une enseignante de 5e année de l’école des Pionniers à Saint-Augustin-de-Desmaures.

Au Québec, il n’y a que très peu d'établissements scolaires qui bénéficient d’air climatisé. Les classes qui sont sur le côté sud au deuxième étage dans notre école peuvent atteindre des températures au-dessus de 35 degrés. C'est sûr que ce n'est pas propice à l'apprentissage , témoigne l’enseignante.

Pour Éric Couture, le vice-président au Syndicat de l'enseignement des Deux-Rives et responsable des relations de travail pour le Centre de services scolaires des Navigateurs, les chaleurs annoncées ne font que souligner un problème récurrent.

Ça fait des années qu'on le dit. On passe l'année à essayer de leur inculquer des connaissances, puis quand vient le temps de les évaluer on fait ça à 32 degrés avec de l'humidex. Une citation de :Éric Couture, vice-président au Syndicat de l'enseignement des Deux-Rives

Marie-Claude Tardif raconte avoir déjà vu des enfants dégoutter de sueur sur leur copie d’examen. Avec les masques en plus, leur visage et leur masque deviennent tout mouillés , ajoute-t-elle, tout en soulignant qu’elle comprend la pertinence de la mesure du point de vue de la santé publique.

Ce n'est qu'à partir du palier jaune que le port du masque cesse d’être obligatoire en classe au primaire et au secondaire.

Devant la situation météorologique qui s’annonce, la commission scolaire anglophone, Western Quebec, a d’ailleurs pris la décision de suspendre les cours lundi et mardi. Et le Centre de services scolaires au Coeur-des-Vallées en Outaouais a aussi décidé de fermer ses établissements.

Volte-face pour les ventilateurs

Selon les consignes sanitaires, l’usage de ventilateurs n’est normalement pas recommandé dans les classes pour éviter que des gouttelettes soient emportées à plus de deux mètres. Toutefois exceptionnellement, dans une lettre envoyée aux directeurs du réseau scolaire, le ministère de l’Éducation permet leur usage ainsi que celui d’un climatiseur, seulement pour les journées du lundi 7 juin et mardi 8 juin.

Extrait de la lettre envoyée au réseau scolaire : Les 7 et 8 juin prochains, l’utilisation des climatiseurs et des ventilateurs électriques est un moyen de rafraîchissement approprié en période de pandémie, si l’ensemble des précautions suivantes sont respectées : Les mesures usuelles de prévention et de contrôle de la COVID sont suivies à la lettre (ex : hygiène des mains, port du masque ou du couvre-visage);

Une ventilation adéquate des lieux est maintenue;

Les appareils sont opérés en basse vitesse et le flux d’air est orienté de façon à ce qu’il ne soit pas dirigé vers le visage des occupants ni d’une personne vers l’autre. Un ventilateur électrique peut, par exemple, être placé devant une fenêtre ouverte et être soit orienté vers l’intérieur de la pièce pour favoriser l’entrée d’air extérieur, soit orienté vers l’extérieur pour évacuer l’air chaud de la pièce;

L’entretien des climatiseurs et des ventilateurs électriques est effectué par des personnes compétentes, qui prennent soin de respecter les mesures de prévention d’usage (ex : hygiène des mains, port du masque ou du couvre-visage). Source : ministère de l'Éducation

Avant ça, il faut par exemple fermer les stores, privilégier l'enseignement à l'extérieur et bien entendu hydrater les enfants. Il faut savoir qu'on n'a pas accès aux fontaines d'eau en ce moment dans nos écoles, donc ceux et celles qui dînent à l'école, c'est quoi, il faut qu'ils amènent quatre gourdes , lance Marie-Claude Tardif.

L’enseignement à l’extérieur a aussi ses limites. En situation de COVID, on a des zones, mettons qu'il y a de la place pour trois classes dans les coins d'ombre, on ne peut pas toujours y aller parce qu'on doit rester en bulle classe , précise l’enseignante de 5e année.

Échos sur les réseaux sociaux

Plusieurs enseignants et membres du personnel de soutien ont dénoncé les problèmes de chaleur sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut être proactif et permettre des assouplissements et surtout des pauses plus fréquentes, parce qu'autrement, de toute façon, les jeunes n'auront pas la concentration et il faut protéger le personnel également , affirme Sonia Éthier, la présidente de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

Une publication faite par une éducatrice spécialisée le 2 juin réclamant des assouplissements au premier ministre et au ministre de l'Éducation en période de canicule a été partagée plus de 13 000 fois sur Facebook.

Une page a aussi été créée où les enseignants sont invités à partager des photos des températures qui auront été atteintes dans leur classe dans les prochains jours.

Enjeu récurrent

Selon les trois intervenants, le contexte pandémique ne fait que mettre en lumière des problématiques qui étaient déjà bien connues. Ça fait des années que c'est un débat d'essayer d'avoir de la climatisation dans nos écoles, pour justement faciliter la réussite de nos élèves , souligne l’enseignante Marie-Claude Tardif.

Éric Couture espère que la conjoncture particulière de cette année fera bouger les choses. C'est le temps de prendre ça en main, ça a été fait dans les CHSLD, où on pense maintenant à climatiser et on pense à permettre aux gens de respirer. Si l'avenir de notre société passe par l'éducation, il faudrait peut-être lui permettre de respirer un petit peu , plaide-t-il.

Sonia Éthier avertit que les changements climatiques ne doivent pas être ignorés dans ce dossier. Il faut que le ministère et le gouvernement soient proactifs, sinon on va peut-être vivre plus de situations dérangeantes , conclut-elle.

Avec la collaboration de Félix Morrissette-Beaulieu