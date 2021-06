La canicule force des municipalités québécoises à s'adapter

La canicule qui s’est installée sur le sud du Québec force des municipalités à revoir leur calendrier et à devancer l’ouverture de certains lieux pour permettre aux gens de profiter des bienfaits de jouer dans l’eau.

C'est le cas de la Ville de Montréal, qui a déployé dimanche le mode alerte de son Plan particulier d'intervention pour chaleurs extrêmes.

Les heures d’ouverture des piscines et des pataugeoires seront donc prolongées. Idem pour les centres de rafraîchissement de la municipalité. Tous les jeux d’eau du territoire montréalais sont ouverts.

Présentement, on est vraiment en [mode] sensibilisation. On s’assure qu’on a des endroits climatisés, qu’on a des endroits pour se rafraîchir aussi, avec des jeux d’eau. On fait une mise à jour des piscines qui sont ouvertes, des plages […] pour que les gens sachent où aller , explique Louise Desrosiers, cheffe de section à la prévention du Service de sécurité incendie de Montréal.

Si la Sécurité civile et la Direction de la santé publique estiment le tout nécessaire dans les prochaines heures, la Ville de Montréal déploiera son alerte de niveau un. Des interventions ciblées auprès de personnes dans le besoin seront alors effectuées.

Les citoyens étaient nombreux à se ruer vers les points d’eau. Quelques centaines de personnes ont envahi la plage urbaine de Verdun, dimanche, au bord du fleuve Saint-Laurent, afin de se baigner. La plage doit officiellement ouvrir ses portes la semaine prochaine.

Environ 400 chanceux ont pu profiter de l’ouverture du complexe aquatique du parc Jean-Drapeau pour profiter des plaisirs de la baignade.

Les fontaines et les jeux d'eau sont très prisés pendant la canicule. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Les plages populaires

Sur la Rive-Sud, la Ville de Longueuil a annoncé que les jeux d’eau sont ouverts et accessibles de 8 h à 21 h. Les citoyens peuvent se rafraîchir dans les bibliothèques climatisées, souligne la Ville, mais la capacité d’accueil est restreinte. Cependant, la plage municipale et les piscines extérieures demeurent fermées.

Sur la Rive-Nord, la plage d’Oka était ouverte en cette journée de chaleur accablante. En raison de la pandémie, la capacité d’accueil a été réduite à 2500 personnes. Les gens devaient réserver leur place en ligne. Une file de deux kilomètres s’est formée pour accéder au site.

À Gatineau, où on enregistre aujourd’hui un humidex de 39, l’ouverture de la populaire plage du parc des Cèdres a été devancée en raison de la vague de chaleur extrême.

Depuis plusieurs semaines, un centre de commandement du Service de police de la Ville de Gatineau a été aménagé à même la plage. Les agents veillent au respect des mesures sanitaires et les visiteurs semblent collaborer.

Des policiers ont indiqué en après-midi n’avoir remis qu’un avertissement à un citoyen pour consommation d’alcool.

Par ailleurs, les piscines extérieures de la municipalité restent fermées.

Consignes de sécurité Boire de 6 à 8 verres d’eau par jour;

Se rafraîchir en prenant une douche ou un bain frais;

Limiter les activités physiques;

Porter des vêtements légers;

Rechercher les endroits ombragés ou climatisés;

Téléphoner à des proches pour prendre de leurs nouvelles.

Avec les informations de Louis de Belleval, Jérôme Bergeron et Nafi Alibert