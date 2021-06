La déesse des mouches à feu triomphe au Gala Québec Cinéma

La déesse des mouches à feu a été sacré meilleur film, et Anaïs Barbeau-Lavalette a décroché le prix de la meilleure réalisation pour ce long métrage adapté du livre éponyme de Geneviève Pettersen.

Dans son message de remerciement, la réalisatrice s'est adressée aux femmes cinéastes.

Nos voix ont pris du temps à émerger. [...] Enfin, elles arrivent. On fait des films à notre façon. [...] Ne nous transformons pas. Le cadre s'adaptera à nous, et non l'inverse. Et le monde en sera juste plus beau et plus vaste. Une citation de :Anaïs Barbeau-Lavalette

Lorsque la réalisatrice a repris la parole à l'annonce de la victoire de son film dans la catégorie du meilleur film, elle s'est exprimée sur la maternité.

Quand j'étais jeune femme, on m'a souvent dit que c'était impossible d'avoir des enfants et de faire des films , a raconté celle qui est mère de trois enfants. J'ai envie de dire merci à toutes celles qui sont passées avant moi et qui se sont battues. J'ai envie de merci à mon homme de rendre ce nouvel équilibre possible.

Kelly Depeault, la jeune actrice de 19 ans qui campe le personnage de Catherine dans le film, est repartie avec la statuette dans la catégorie de la Révélation de l'année.

Kelly Depeault le 6 juin 2021 Photo : Radio-Canada

Un Iris pour Caroline Néron

Après 12 ans d'absence au cinéma, Caroline Néron a gagné dans la catégorie de la meilleure interprétation féminine dans un rôle de soutien.

Dans son discours, l'actrice a fait référence aux difficultés qu'elle a vécues ces dernières années, notamment à la faillite de son entreprise de bijoux. Tu vois, on peut tomber, se relever et réaliser de grandes choses, a-t-elle déclaré à sa fille, qui était assise dans la salle.

L'actrice Caroline Néron au Gala Québec Cinéma le 6 juin 2021 Photo : Radio-Canada / Paul Ducharme

Elle a aussi remercié Anaïs Barbeau-Lavalette. C'est toi qui m'as ramenée sur mon X , a-t-elle dit avec émotion.

Deux prix pour Souterrain

En début de soirée, c'est Théodore Pellerin qui avait ouvert le bal en remportant le prix de la meilleure interprétation masculine dans un rôle de soutien pour son rôle dans Souterrain.

Ce film, qui est en salle depuis vendredi, a également permis à sa réalisatrice, Sophie Dupuis, de se voir remettre le prix du meilleur scénario. La cinéaste a tenu à dire merci à Val-d'Or, en Abitibi, où ce long métrage a été tourné. Merci aux travailleurs miniers qui m'ont ouvert leurs portes et leur cœur , a-t-elle déclaré en recevant son trophée.

Du côté des prix d'interprétation pour un premier rôle, le lauréat et la lauréate sont Sébastien Ricard pour Le club Vinland chez les hommes, et Émilie Bierre pour Les nôtres chez les femmes. Dans ce thriller sorti en mars 2020, trois jours avant le premier confinement, Émilie Bierre, qui n'a que 17 ans, incarne une adolescente enceinte.

À seulement 17 ans, Émilie Bierre a été récompensée d'un prix Iris. Photo : Radio-Canada / Eric Myre

L'Iris du meilleur documentaire est allé à Errance sans retour, qui porte sur des Rohingyas vivant dans un camp de personnes réfugiées. Le coréalisateur du film, Olivier Higgins, a rendu hommage aux Rohingyas dans son discours de remerciement.

Et c'est Vacarme, réalisé par Neegan Trudel, qui a été désigné meilleur premier film. Le cinéaste, dont la mère est autochtone, a eu une pensée pour les 215 enfants dont les restes ont été découverts sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops. C'est le temps penser à nos enfants, pour vrai , a-t-il déclaré.

Quant à Mon année Salinger (My Salinger Year) et à Suspect numéro un (Target Number One), respectivement réalisés par Philippe Falardeau et Daniel Roby, sont tous deux repartis bredouilles de la soirée.

Les Rose, prix du public

C'est le documentaire Les Rose qui s'est vu décerner le prix du public, alors que les documentaires n'étaient pas admissibles au départ.

Il y a un mois, le fait que Les Rose n’ait décroché aucune nomination aux prix Iris avait provoqué l’incompréhension de son réalisateur, Félix Rose. Québec Cinéma avait ensuite décidé d'inclure les documentaires dans les films admissibles au prix du public.

Vous venez d'envoyer un message fort à notre industrie , a souligné Félix Rose lorsqu'il est monté sur scène. Le documentaire, fondateur de notre cinéma, est populaire. Donnons-lui davantage de visibilité, et ce, dans toutes les régions du Québec.

Merci au public pour cette vague d'amour , a-t-il ajouté.

Félix Rose et son prix Iris du public Photo : Radio-Canada

Une première pour Geneviève Schmidt

C'était la première fois que Geneviève Schmidt présentait le Gala Québec Cinéma. Une soirée qu'elle voulait animer « avec humour et sobriété ».

L'actrice a notamment livré sur scène un sketch avec le comédien Mani Soleymanlou lors de la cérémonie, qui s'est déroulée devant un public réduit en raison des mesures sanitaires en vigueur.