Baptême officiel du C-E Marin Exploramer

Le tout nouveau navire baptisé en l'honneur du fondateur d'Exploramer et ancien maire de Sainte-Anne-de-Monts, Charles-Eugène Marin, a accueilli ses premiers passagers dimanche matin.

Le projet d’acquérir un tel bateau pour les excursions d’interprétation en mer était dans les cartons du musée scientifique depuis 2010.

Une des raisons qui explique ce délai était la question du financement du musée, dont la récurrence n’a été assurée que tout récemment. Maintenant, on peut se compter très heureux du dénouement , commente la directrice d’Exploramer, Sandra Gauthier.

Le tout nouveau navire a coûté un peu plus de 1,6 millions de dollars. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Le bateau de 31 places, consacré à l'éducation aux sciences marines, aura coûté un peu plus de 1,6 million de dollars.

Il s’agit d’une acquisition d’importance pour le musée, mais aussi pour Sainte-Anne-des-Monts, souligne le maire Simon Deschênes.

Ce nouveau bateau, c'est un véritable coup de maître de la part d'Exploramer, fait-il valoir. Avoir un navire neuf, de qualité, adéquat, va amener un bon développement pour Exploramer , poursuit M. Deschênes, mais aussi une vitrine pour Sainte-Anne-des-Monts.

L'inauguration du navire a été saluée par de nombreux invités dont le maire de Sainte-Anne-des-Monts, Simon Deschenes. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

L'océanographe Boucar Diouf et l'ex-propriétaire de Cusimer, Hélène Ouellet, ont été choisis comme parrain et marraine d'honneur. Mme Ouellet y voit un atout pour la région. Beaucoup de gens, dit-elle, veulent aller en mer, voir ce qui s'y passe. Ça permet de voir comment ça se fait une levée. Ce n'est pas tout le monde qui connaît comment ça peut se dérouler. C'est très intéressant d'avoir tous les détails et [d'en apprendre] sur les espèces.

Au moins quatre sorties seront offertes quotidiennement à bord du navire conçu en Gaspésie.

À bord de son nouveau bateau, Exploramer invite les grands et les moins grands à découvrir les beautés des fonds marins. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Le projet majeur enfin accompli, Exploramer peut désormais se concentrer sur sa prochaine phrase de développement qui pourrait coûter 14 millions de dollars.

Cette prochaine phase inclut la mise à niveau du bâtiment, mais aussi un agrandissement. Un nouveau pavillon sera consacré aux requins du Saint-Laurent.

D'ici là, les visiteurs ont déjà droit à des nouveautés. L'exposition Êtres d'exception. Quand science rivalise avec fiction est désormais accessible.

Dès le 24 juin, une nouvelle activité de pêche, pour faire découvrir les espèces mal-aimées du Saint-Laurent, sera proposée aux visiteurs.

D'après un reportage de Roxanne Langlois