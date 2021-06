Mont-Saint-Pierre se refait une beauté

Depuis deux ans, Mont-Saint-Pierre travaille à la relance touristique du village. Surtout reconnu pour sa montagne et le vol libre au-dessus de la mer, on souhaite y exploiter d’autres attraits du territoire.

En fait, le village ambitionne de réaliser la plus importante relance touristique de la région.

Autrefois très prisé par les touristes américains, puis dans les années 80 par une jeunesse attirée par la bohème, Mont-Saint-Pierre a par la suite connu un lent déclin de son achalandage touristique et de ses installations.

Son Festival international de vol libre a permis de tenir le phare, mais reste surtout populaire auprès d’une clientèle de niche.

Embauché en 2019, un chargé de projet a réalisé l’évaluation des besoins pour une relance touristique en bonne et due forme.

Ce travail a donné naissance à une coopérative de solidarité mandatée pour effectuer un relance touristique, mais avec un volet social. Il est apparu important, explique la vice-présidente de la coopérative, Hélène Coulombe, que l’effort de relance soit aussi un mouvement porté par les citoyens.

À l’été 2020, le village est passé à l’étape des études de préfaisabilité afin d’évaluer les coûts et les échéanciers des cinq grands axes du projet.

Rénovation de la vieille auberge

Une place du village est en cours d’aménagement dans l’ancienne auberge Les Vagues. Le lieu servira d’accueil pour les touristes, mais abritera aussi un espace muséal, un café-terrasse et d’autres installations permettant d’accommoder les visiteurs. La coopérative souhaite que le lieu puisse être aussi un endroit que les villageois pourront fréquenter et s’approprier. Il est dans les cartons que la place serve aussi d’incubateur d’entreprises.

S'envoler dans une église

L’église de Mont-Saint-Pierre aura aussi une nouvelle vocation. Une partie de l’endroit demeurera consacré aux services religieux, mais le bâtiment deviendra un centre d’interprétation du vol libre.

Ce à quoi l'exposition virtuelle ressemblera à l'église de Mont-Saint-Pierre. Photo : Tourisme Mont-Saint-Pierre / Facebook

La nef, notamment, sera aménagée afin que les visiteurs puissent expérimenter le vol libre de manière immersive, en testant des équipements, ou virtuelle grâce à la magie du numérique.

Festival du vol libre de Mont-Saint-Pierre (archives). Photo : Paragliding Accuracy World Cup/Mont-Saint-Pierre

Au sommet de la vallée glaciaire

Le sommet du Mont-Saint-Pierre sera réaménagé. Un observatoire sur les phénomènes géomorphologiques de la Gaspésie, dont la vallée glaciaire de Mont-Saint-Pierre, sera construit au sommet de cette montagne d’où partent les deltaplanes et les parapentes.

Une plage accessible à tous

Mont-Saint-Pierre c’est aussi un bord de mer avec une large plage que la coopérative entend aménager en installant des boutiques saisonnières d’artisanat, une petite scène, des tables de pique-nique, des jeux pour les enfants et un bâtiment de services.

Découvrir les montagnes et la vallée

La Gaspésie est de plus en plus reconnue pour la pratique d’activités de plein air et Mont-Saint-Pierre veut faire partie de la vague.

Longtemps, le village aura rêvé d’être la porte d’entrée du parc national de la Gaspésie. La route 2 mène directement au pied du mont Jacques-Cartier, mais depuis des années, le ministère des Transports tarde à en compléter la réfection.

Travaux sur la route 2 qui relie Mont-Saint-Pierre au Gîte-du-Mont-Albert et au mont Jacques-Cartier (archives). Photo : Joane Bérubé

Toutefois avant de se rendre au parc de la Gaspésie plusieurs sentiers déjà existants méritent d’être mis en valeur. D’autres pour le vélo, le ski ou la randonnée pourraient être développés afin de permettre aux visiteurs d’explorer la vallée et les montagnes de l'arrière-pays.

Les études réalisées en 2020 ont permis d’estimer la facture à 6,5 millions de dollars. La coopérative évalue que la communauté pourrait financer 20 % du montant par des campagnes de financement. Différents programmes gouvernementaux sont accessibles pour financer les multiples volets de cet ambitieux projet.

Vallée glacière de Mont-Saint-Pierre (archives). Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

La vice-présidente de la coopérative de solidarité de Mont-Saint-Pierre explique que la consultation citoyenne et l'acceptabilité sociale sont au cœur du processus.