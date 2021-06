Deuxième dose : n’importe quel vaccin à ARNm fera l’affaire en Ontario

Le gouvernement de l'Ontario a déclaré dimanche supprimer toute restriction sur le mélange de vaccins à ARNm, ce qui signifie que les personnes ayant reçu une première dose d'une marque devraient pouvoir recevoir une deuxième dose d'une autre marque sans problème.

Les vaccins de Pfizer-BioNTech et de Moderna sont tous deux des vaccins à ARNm.

Alexandra Hilkene, porte-parole du ministère de la santé de l'Ontario, a déclaré dimanche dans un courriel que les résidents de l'Ontario qui ont reçu une première dose d'un vaccin devraient se voir proposer le même vaccin pour leur deuxième dose.

Mais les Ontariens qui ont reçu une première dose d’un vaccin à ARNm pourront recevoir un autre vaccin à ARNm pour compléter le processus de vaccination si le vaccin reçu pour la première dose n'est pas disponible, a précisé Mme Hilkene.

Le système provincial de gestion des vaccins COVaxON sera modifié pour permettre le mélange des marques, a-t-elle ajouté.

À partir [de dimanche], COVax supprimera les restrictions sur le mélange des vaccins à ARNm , a indiqué Mme Hilkene dans son courriel.

Vendredi, la province a annoncé que les Ontariens âgés de 70 ans et plus, ainsi que ceux qui ont reçu une première injection de Pfizer ou de Moderna le 18 avril ou avant, peuvent prendre rendez-vous pour une deuxième dose dans une clinique d'immunisation de masse du système provincial ou de leur bureau de santé publique local à partir de lundi.

C'est une semaine plus tôt que prévu pour les personnes de 70 ans et plus, et trois semaines plus tôt pour celles qui ont reçu Pfizer ou Moderna avant le 18 avril.

Depuis vendredi, ces groupes peuvent prendre rendez-vous pour recevoir leur deuxième dose dans les pharmacies et chez les prestataires de soins primaires participant au déploiement du vaccin.