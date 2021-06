Cinq nouveaux cas de COVID-19 et recherche de contacts à T. -N. -L.

Terre-Neuve-et-Labrador signale cinq nouveaux cas de COVID-19 dimanche dans la zone de la régie de la santé de l'ouest. Les responsables de la santé publique procèdent à la recherche de contacts et on recommande à toute personne susceptible d'être un contact rapproché de se placer en quarantaine.

Un des cas confirmés est une femme de moins de 20 ans. Il s'agit d'un contact rapproché d'un cas déjà signalé, relié à l'éclosion dans la zone de la Régie de la santé de l'ouest.

Les trois autres cas concernent un homme entre 50 et 59 ans, ainsi que deux hommes et une femme de moins de 20 ans. Ce sont tous des contacts rapprochés de cas signalés précédemment, mais ils ne sont pas reliés à l'éclosion dans la zone de la régie de la santé de l'ouest.

Il y a huit nouveaux rétablissements, dont deux dans la zone de la régie de santé de l'est, et trois chacun dans les zones des régies du centre et de l'ouest. Au total, 1 274 personnes se sont rétablies.

Deux personnes sont hospitalisées pour une infection à la COVID-19. Il y a 68 cas actifs, dont 37 dans la zone de la régie de l'ouest et 22 dans la zone de la régie du centre.

Jusqu'à présent, 150 302 personnes ont subi un test de dépistage.

La source de l'éclosion dans l'ouest toujours inconnue

L'enquête se poursuit sur l'éclosion survenue dans la zone de la régie de l'ouest. Jusqu'à présent, on a établi un lien entre 30 cas confirmés et l'éclosion. La source de l'éclosion fait toujours l'objet d'une enquête.

Les séances de vaccination se poursuivent dans les zones des régies de la santé de l'ouest et du centre.