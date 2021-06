Un nouveau site de camping de luxe près de Charlottetown

Le Parc provincial de Strathgartney est déjà bien connue pour sa forêt, sa rivière, et ses kilomètres de randonnées et de vélo de montagne.

Depuis 2 ans, Mike Robertson travaille sur un projet de camping de luxe afin de permettre aux randonneurs ou aux vététistes de dormir sur place.

Ce dernier, un amoureux de vélo de montagne, connaît parfaitement les lieux.

C’est ainsi que le Meridian 63 Luxury Camping est né.

Nous voulons apporter une nouvelle expérience à ce lieu réputé pour ces activités , dit son propriétaire, Mike Robertson.

Le propriétaire de Meridian 63 Luxury Camping, Mike Robertson. Photo : Radio-Canada

Ce projet de cabine tout confort a séduit le gouvernement provincial.

C’est une bonne idée et l’on a saisi une opportunité , déclare le ministre du Tourisme de l’Île-du-Prince-Édouard, Matthew Mackay.

Étonnement chez certains politiciens

La province a donc cédé une partie du parc provincial pour 10 ans, pour un dollar par an à l’entreprise.

Une décision qui a pris tout le monde par surprise.

C’est en plein cœur de ma circonscription et pourtant, je n’en savais rien et personne ne m’a parlé de ce projet , s’étonne le chef du Parti vert de l’Île-du-Prince-Édouard, Peter Bevan-Baker.

Le député libéral de Cornwall-Meadowbank, Heath MacDonald, s’inquiète pour sa part du manque de transparence et de communication de la part du gouvernement dans cette affaire.

Je pense que le gouvernement a vraiment échoué sur ce point , dit-il.

Le Parc provincial de Strathgartney vu de haut par drone. Photo : (CBC/Shane Hennessey)

Mais les députés verts et libéraux ne s’opposent pas pour autant au projet, au contraire. Ils critiquent ouvertement toutefois le processus.

Je pense que le gouvernement a vraiment échoué sur ce point , affirme Heath MacDonald.

Ce n’est pas un processus adéquat , ajoute Peter Bevan-Baker.

Nous devons mettre cette possibilité à la disposition de tous ceux qui ont une idée et qui veulent la présenter, et le processus doit être beaucoup plus transparent, formel et solide.

Augmenter le tourisme dans la province

Malgré la surprise, le gouvernement ira de l’avant, mais il n’est pas question de privatiser ce parc, ni aucun autre de la province.

La province pourrait néanmoins se laisser tenter par d’autres projets dans le futur.

Le ministre du Tourisme de l'Île-du-Prince-Édouard, Matthew MacKay. Photo : CBC

Matthew Mackay souhaite allonger la saison touristique à longueur d’année, notamment avec le tourisme sportif.

En attendant, la province tient à rassurer les insulaires que le parc, la forêt et ses sentiers de randonnée et de vélo de montagne demeureront accessibles.

D’après le reportage de Julien Lecacheur